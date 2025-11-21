環境部公布綠生活行動指引

為推動二○五○淨零轉型成為全民皆能參與的生活行動，不只是少數人的語言，環境部正式公布全臺首本以不利處境群體為主要使用者設計的淨零轉型指引《淨零綠生活易讀手冊》。以簡潔文字、圖像化設計，實踐《身心障礙者權利公約》精神，展現政府落實「資訊平權」與「公正轉型」的具體行動。

環境部葉俊宏政務次長表示，淨零轉型是全社會共同的任務，而「綠生活」是最貼近民眾的起點。《淨零綠生活易讀手冊》以「食、行、住、衣、購、育樂」六大主題分類，參考衛福部《臺灣易讀參考指南》所編制，結合大圖、短句與角色故事，幫助不同年齡與能力的民眾理解綠生活概念，將抽象政策化為可實踐的日常行動。由於氣候變遷的影響不分族群，後續本手冊也將推廣至社福機構、圖書館。