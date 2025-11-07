環境部公布「台灣2035年國家自定貢獻 (NDC3.0)」！並成立COP30戰情中心

節目中心／綜合報導

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）將於11月10日至21日在巴西貝倫舉行。我國與國際同步，「2035年國家自定貢獻 （NDC3.0）」正式公布，我國非氣候公約締約方，仍自主遵循公約規範，向國際社會完整呈現台灣在減碳與永續轉型上的努力與成果，呼應COP30「全球共作（Global Mutirão）」精神，攜手邁向淨零永續。

環境部成立COP30戰情中心

環境部今（7日）日舉行「我國2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）暨COP30戰情中心成立記者會」，彭啓明部長以中、英雙語致詞表示，近年台灣接連遭逢極端天氣事件，顯示氣候風險日益嚴峻，減碳與調適工作刻不容緩。在行政院鄭副院長指導下，行政院團隊完成跨部會台灣總體減碳行動計畫，經提報總統府國家氣候變遷對策委員會，並與社會廣泛對話後，11月3日由卓院長正式核定我國新版NDC 3.0。以2005年為基準，核心減碳目標為2030年減少28%±2%、2035年減少38%±2%，在亞洲僅次於日本，與韓國目標相近，此為極具挑戰性的「登月級」目標，需要中央、地方與產業社會共同努力推進。

彭啓明部長出席記者會致詞

彭部長指出，我國近年溫室氣體減量成果亮眼，相較基準年，2022年減量1.77%，2023年減量4.64%，根據最新數據推估2024年將減量至6.7%，相較前一（2023）年減少2.15%，連續三年呈現顯著減碳成果，亞洲地區減碳成績僅次日本，感謝全體國人的共同努力。今年COP30於巴西登場，我國將以核定版NDC 3.0向國際展現臺灣努力。彭部長強調，雖因非締約方無法出席會議，但台灣同樣面對極端氣候威脅，將透過多元管道貢獻力量，讓國際社會看見臺灣的誠意與行動。

環境部說明，國家自定貢獻（NDC）是巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，揭露包括溫室氣體減量措施、減量目標及氣候變遷調適等作為，至少每5年更新強化的機制，今年COP30前應提交2035年NDC，即NDC 3.0，截至11月6日，共計72個締約方提交 NDC 3.0，累計約占全球排放量約62%。

彭啓明部長說明我國溫室氣體減量趨勢成績亮眼

環境部強調，我國2020年起即與國際同步提出NDC並更新。今年一月「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0（beta版），以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量，2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%。接著積極展開社會對話溝通，廣納產官學研及民間意見，行政院在11月3日正式核定NDC3.0。環境部說明，我國設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年減少38±2%的目標，內容涵蓋十大面向，包括公平企圖心、台灣內國法化制度及氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年等面向，向國際展現我國具體氣候行動，也作為我國邁向氣候行動全球合作的行動核心。

環境部指出，今年COP30以「全球共作（Global Mutirão）」為題，強調跨層級、跨部門共同推動《巴黎協定》的全面落實，聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻（NDCs），依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。台灣今年持續秉持「專業、務實、貢獻」原則參與國際氣候行動，除掌握全球氣候談判動態，持續爭取參與政府間國際組織的機會。今年結合教育部青年百億海外圓夢基金計畫，公開遴選青年代表赴COP30現場交流，加上智庫、NGO、企業等積極參與COP30周邊活動，展現民間與政府攜手推動氣候行動的能量。同時，我國主動公開氣候公約相關文件，包括2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）、首次兩年期透明度報告（BTR）及國家溫室氣體排放清冊(NIR)等，並與友邦巴拉圭簽署《巴黎協定》合作備忘錄，對外展現我國氣候行動與承諾，冀望能持續與各國交流分享臺灣因應氣候變遷經驗，以臺灣貢獻體現《巴黎協定》公平性與全球合作的精神。

響應國際氣候行動，環境部氣候變遷署於官網設立「參與國際氣候行動」專區（網址：https://gov.tw/dQK），完整提供近年氣候公約進展、我國積極參與氣候公約情形（包含歷次戰情中心資訊、我國自主遵約中、英文件下載：國家自定貢獻（NDC3.0）、兩年期透明度報告（BTR）、溫室氣體排放清冊報告（NIRs）、國際氣候行動比較與交流成果，邀請社會各界掌握國際發展趨勢，與政府共同參與全球氣候行動。

蔡玲儀署長簡報說明臺灣NDC3.0

