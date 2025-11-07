環境部公布NDC3.0 展積極減碳決心

記者郭曉蓓／綜合報導

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）10日在巴西登場，環境部昨日表示，我國除與國際同步提出新版《國家自定貢獻》（NDC3.0），並成立COP30戰情中心，持續透過全球氣候行動參與，共維環境永續發展。

環境部長彭啓明表示，今年1月「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC3.0（beta版），以2005年為基準年，國家溫室氣體淨排放量設定2030年減量28%正負2%，2032年減量32%正負2%，2035年減量38%正負2%，目標設定在亞洲僅次於日本。此外，他將我國減碳高標喻為登月計畫，2030年較2005年減碳30%，2035年較2005年減碳40%，非常具挑戰性，其中最重要關鍵是能源轉型。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，我國於2016年首次啟動能源轉型，積極發展風力與太陽光電，使再生能源在總發電結構占比從2016年約4.8%，成長至2024年約11.7%，促使能源結構朝向低碳排發展；2024年啟動第2次能源轉型，強化氫能、生質能、地熱，在電力去碳化推動天然氣結合碳捕捉利用與封存（CCUS）技術。

蔡玲儀進一步指出，我國溫室氣體排放持續下降，相較2005年基準年，2022年及2023年碳排放分別減1.77%、4.64%，而2024年離岸風電新增裝置為世界排名第2，推估溫室氣體排放可較2005年減6.7%。

彭啓明強調，我國雖未受邀參加COP30會議，仍自主遵循公約規範，除成立COP30戰情中心，氣候變遷署也於官網設立「參與國際氣候行動」專區，完整提供近年氣候公約進展、我國積極參與氣候公約情形，共同參與全球氣候行動。

