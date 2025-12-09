環境部出手！基隆河油污源頭找到了 「這3行政區」稽查結果出爐

即時中心／黃于庭報導

近期基隆河八堵取水口發生油污染事件，影響全市及鄰近新北部分行政區用水，約有10餘萬戶受影響。針對外界關心自來水質，環境部表示，在事件後迄今，除督導協助基隆市環保局在暖暖、碇內一帶巡查外，新北市環保局配合在瑞芳地區巡查採樣，統計至7日環保機關已經累計稽查62家次、採樣檢測8家次、告發2家次，查獲應納管未納管水污染事業，告發令其相關作業停工。

環境部表示，基隆市環保局採行持續性強化作為，針對取水口上游進行污染源列管，凡達列管規模或因逕流沖刷有排放事實的事業，必須依法納管勤查外；也應針對有自來水水質水量保護區內有貽害水質水量之行為，也應透過嚴格的源頭管理禁止或限制，為民眾用水多重把關。

此次油污事件已迅速查獲國光客運保修廠，因洗車及保修廢水違規排放，且貯油槽未設置防溢堤，環境部認為，凸顯出水源區內事業清查管理的重要，因此也建議基隆市環保局，持續辦理取水口上游專案巡查，重點鎖定暖暖、碇內等水源敏感區域，針對洗車或保修廠、貨櫃業、貯存系統以及各類可能產生廢水工廠或其他污染性工廠進行全面盤點。

環境部強調，只要達到法規列管規模，就必須申請排放許可、裝設足夠功能的廢水處理收集處理設施，並維持正常操作，並就有運作事實的工廠設置及運作嚴格把關。

在強化供水安全韌性方面，環境部已主動協商台水公司應加強巡查頻率，於取水口增設即時水質監測設備及維持佈設吸油棉及攔油索等攔污措施，建立多重防禦機制，以完成八堵取水口復抽整備工作。確保未來一旦偵測到水質異常，能立即預警淨水場緊急應變，以確保進入家戶的用水安全。

同時，環境部針對中長期，也建議評估設置聯通管跨系統跨域供水，搭配水庫操作評估調整取水模式或取水位置，以增加供水質量的穩定及韌性。最後該部重申，水源保護是環境治理的重中之重，除中央協助地方持續加強污染源管制外，也應依據取水口上游自來水保護區水源水質水量涵養規定，落實相關禁止或限制貽害水源行為，確保水源安全及永續利用。

