環境部初五就上工！彭啓明將率團出訪歐盟 洽談CBAM介接

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年正式上路，環境部長彭啓明今（2）日表示，環境部會在初五（21日）就率團出訪歐盟。外界關心台灣碳費如何與歐盟CBAM銜接上，彭啟明提出，目前還在工作小組會議，這次不會有立即的結論，但會強調台灣十分關心相關碳相關議題，也表達台灣會與國際接軌。



環境部官員私下透露，由於歐盟已經開始實施CBAM，預料明年開始就會開始收相關的費用，過去因為查驗問題引起全世界與歐盟貿易往來的國家及企業都相當關心，這次是希望能先了解歐盟的進度，並希望在歐盟公布相關碳指引之前，就先納入台灣的想法。



值得注意的是，過去歐盟在CBAM上的查驗，要求必須是歐盟所在地的查驗公司，並且需要到現場查驗，這對台灣來說，過去國內已經有碳費碳盤查等機制，等於會再多一次查驗，增加企業困擾。



彭啓明強調，此行首要任務是確認台灣核發的查驗證能否與歐盟體系無縫對接，並釐清台灣碳費如何折抵、抵減比例及具體認定規則。



目前環境部已聯合經濟部、經貿談判辦公室組成技術小組，針對相關細節展開初步研議，而本次出訪則期盼能在高層對話中達成更實質的共識。由於台灣的碳費制度與查驗證機制皆已進入執行階段，並獲得歐盟方面的正面回應，彭啓明對此表示「正向樂觀」，並指出各國碳定價制度各異，需要逐一與歐盟協商，台灣有望搶在第一或第二波完成對接，預計今年年中就會有更明確的正面結果。



