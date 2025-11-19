環境部回應氣候變遷績效指標CCPI 評比結果 持續與產業合作落實淨零轉型

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）以其自訂的方法對各國進行氣候變遷績效指標評比（CCPI）。有關日昨公布新的評比結果，仍然將臺灣、日本、韓國、澳洲、加拿大都列屬評分「非常低」級別。環境部表示，CCPI 評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。事實上我國溫室氣體排放持續下降，且已公布2035年國家自定貢獻，今年碳費制度上路並依氣候變遷因應法推展各項工作。

環境部說明，我國溫室氣體排放於2007年達高峰後逐步下降，並連續三年呈現減碳成果，2023年較基準年（2005年）減少4.64%，2024年預估可減6.7%。環境部表示，依據聯合國環境規劃署（UNEP）最新2025年「排放差距報告」顯示，2024年全球溫室氣體排放為五七七億噸CO₂e，較2023年成長2.3%；近期「全球碳預算（GCB）報告」指出全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告預估臺灣2025年預估比2024年下降2.1%，臺灣也是全球卅五個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

此外，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫（EDGAR）最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30%。但在亞洲主要國家中，僅臺灣（減少9.6%）及日本（減少23.5%）呈現下降趨勢。環境部表示，相較於全球排放持續成長的趨勢，我國溫室氣體排放量持續下降，展現我國減碳政策已逐步發揮效益，積極回應國際社會對氣候行動的期待。

環境部表示，CCPI評比項目包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用及氣候政策。評比方法係該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此進行評分。其設定臺灣為2.26公噸CO₂/人，韓國2.18公噸CO₂/人、日本3.30公噸CO₂/人，甚不合理，過去我國及其他國家多次向該機構反映，惟其都不予採納，日本及加拿大亦在巴西貝倫的CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。環境部指出今年UNEP排放差距報告指出：「判斷氣候努力應同時觀察總排放量與趨勢，不能僅憑人均數據衡量。」這也顯示CCPI 的評比不具代表性。

我國以務實態度推動淨零轉型，自《氣候變遷因應法》修法通過迄今已逾2年，碳費徵收制度亦已完備，正式邁入排碳有價時代。我國依循《巴黎協定》規範，提出國家自定貢獻（NDC 3.0），設定2030年及2035年溫室氣體排放較2005年分別減量28%±2%與38%±2%。環境部強調，未來將持續強化跨部會協力與產業合作，完善減碳制度與技術創新，兼顧經濟發展與環境永續，展現臺灣落實淨零轉型的決心與行動。