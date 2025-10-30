環境部增訂PFAS水質標準！取水安全與飲用水同步
為與時俱進提升水體品質，維護用水安全，環境部今日預告修正「地面水體分類及水質標準」草案，針對河川增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）標準，強化取水安全，與飲用水質標準一致。
環境部說明，現行地面水體分類及水質標準分為保護人體健康及生活環境兩類基準，其中在保護人體健康相關環境基準，新增近期備受關注的持久性有機污染物「全氟及多氟物質(PFAS）」。
環境部表示，因PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，本次增訂「全氟辛酸（PFOA）＋全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值50ng／L，與飲用水水質標準一致，以確保水體用途的水質安全。
保護生活環境相關環境基準也有調整，環境部表示，考量我國氣候環境條件，「大腸桿菌群」調整為「大腸桿菌」，有效反映糞便汙染。氨氮的基準值，也調修丙類水體基準及增訂丁類水體基準，以增進水資源利用韌性。此外，近年國內水上活動風行，為符合民眾日益增加的水域遊憩的水質品質需求，增訂丙類以上水體「水域遊憩」適用性質，做為該類水體治理目標。
