環境部宣布2035年減塑新目標 新增零售與網購包裝管制

環境部29日邀產業聯盟與網購、外送平台業者等，共同宣示「減速新目標」，盼邁向永續韌性的新生活。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕減少塑膠為環保趨勢，環境部過去多採禁限用管制，但已面臨瓶頸，為此，今(29日)宣布減塑新目標，將以去年為基準，設定2030年減塑5％、2035年減10％，並加上循環經濟雙管齊下，而面對網購與外送業盛行，新增「零售包裝」、「網購包裝」納管減塑，也推2030連鎖餐廳內用不提供免洗餐具等。

環境部長彭啓明表示，2018年推動塑膠減量或限用政策，努力7年卻仍未達標，僅一次性飲料杯達成全面禁塑，顯見強制性措施已達瓶頸，故修改2018到2030減塑目標，宣布2025到2035年新目標。

減塑新目標參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章》(PPWR)趨勢，以2024年為基準年，設定2030年一次性石化塑膠產品減量5％、2035年減量10％；彭啓明說，將跳脫單一禁限用作法，以強化付費取得、導入經濟誘因、政策階段實施、擴大管制場域及加強公眾教育等來推動。舉例環境部在建國花市取得8成攤商為減塑夥伴，推循環袋並達近10％使用率。

資源循環署長賴瑩瑩表示，減塑管制項目也由塑膠袋、吸管、飲料杯、免洗餐具4項增為6項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，先推綠色設計，再公告法規禁限用，如不採用PVC塑膠盒等；明、後年鼓勵裸賣及可重複包裝產品。同時推動2030年連鎖餐廳、大型企業內用不提供免洗餐具。自備飲料杯優惠則擬擴大至冷熱餐飲業、觀光景點、運動賽事等，也要在離島及百大企業推循環杯系統。

循環台灣基金會董事長黃育敏表示，思考未來10年包裝產業趨勢，可能走向客製化包材公司，提供服務，而減塑是世代責任，但行動困難，需商業模式改變。

零售商品包裝循環永續策略聯盟召集人、台科大工業管理系教授郭財吉表示，過去減塑仰賴回收系統，如今各種包材複雜，聯盟有推相關永續指引，驅動產業改變設計。

momo富邦媒體科技永續發展部長張景儀表示，每季約1500萬筆交易，已推動資源循環，去年包裝減重率26.58％、今年到10月以達34％，也以大帶小推動供應商減碳，推綠活點數鼓勵綠色物流及包裝，已有70萬人加入會員。

UberEats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，集團宣示2040年零碳排，4年前預設訂單勾選不附餐具，統計至今約65％訂單省下餐具，也推不附吸管優惠5元等。

Foodpanda資深公關經理嚴慧筠表示，不附餐具訂單約佔5成，累計減廢達3千萬公斤，也推回收寶特瓶製成循環再生外送箱1500個。

momo購物平台到環境部參與減塑宣示，並提供統計，包含環保友善包材，與包裝減量等。(記者吳柏軒攝)

UberEats參加環境部減塑新目標宣示，並提供多管齊下的永續包裝轉型策略。(記者吳柏軒攝)

Foodpanda統計平台的環保饕客，不索取餐具的訂單約50％，累計減廢3千萬公斤。(記者吳柏軒攝)

