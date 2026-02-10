環境部將塑化劑列觀察清單 台水：淨水廠每年都做檢測

針對淨水廠驗出塑膠微粒，環境部表示，由於國際尚無規範飲用水塑膠微粒限值，因此會先將塑化劑(DEHP)列入「觀察清單」訂定指引值，要求淨水廠定期調查，累積數據。對此，台水今天(10日)表示，台水過去每年都針對大型淨水廠自我檢測，後續也會持續配合環境部要求強化檢驗，並檢討檢驗流程及方式。

監察院1月發布報告提及，環境部2025年調查37處淨水場處理過的飲用水水質，其中有8處檢出塑膠微粒，且未納入定期水質監測，恐難降低攝入塑膠微粒的疑慮。

環境部9日指出，國際尚未針對飲用水的塑膠微粒訂定限值，不過環境部會建立「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，先將塑化劑(DEHP)列入「觀察清單」訂定指引值，與自來水事業單位共同執行監測與風險預警，未來將滾動訂定標準檢測方法，逐步累積本土化檢測數據，同時也會參考國際組織或先進國家研究及政策法規，在可供參考援引時，即時研訂指引值。

對此，經濟部水利署10日指出，會依照自來水法，請台水落實環境部法規要求。台水也表示，大型淨水廠每年都有做相關檢測，未來會持續配合環境部規範，且內部也會檢討相關檢驗流程。台水副總經理武經文說：『(原音)那他(環境部)因為他已經有一個觀察清單，未來的這些數據可以作為他後續如果要訂一個飲用水的水質標準的一個參考。我們目前針對塑化劑的部分，我們自己也有在檢討，因為畢竟國際還是沒有一個標準，那事實上我們本身，大概就環境部那邊公告的一些檢驗方式，我們自己來做一些檢測。』

水利署先前提及，現行淨水處理流程包括混凝、沉澱與過濾等方式，都可有效去除微型塑膠顆粒，依照環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，在2017、2018及2025年調查飲用水中微型塑膠的平均值約為每公升0.44到1根，明顯低於國際平均值每公升4.34根，也遠低於瓶裝水平均值每公升約315根，顯示國內自來水水質相對穩定。

水利署強調，會持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法的發展動態，並配合環境部政策方向、法規制度檢討及調整與科學研究進展 ，逐步精進相關檢測技術與水質管理措施。