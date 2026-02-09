環境部將成立「循環經濟諮詢會」 打造臺灣韌性供應鏈

記者吳典叡／臺北報導

因應全球淨零排放趨勢及資源永續利用需求，環境部長彭啓明今（9）日指出，將成立「循環經濟諮詢會」，規劃循環經濟整體產業發展與國家永續布局，涵蓋「貴稀金屬、生物循環、工業循環、營運模式」等4大議題，其中，將鎖定貴稀金屬與戰略物資的循環儲備，打造臺灣韌性供應鏈。

資源循環署今日舉辦「2025年度資源循環科研創新成果分享會」，展示循環處理、資源回收及永續消費3大主題成果，共有63件計畫進行發表與海報展示，同時邀集逾300位產、官、學、研各界共同參與討論，強化跨域對話及促進研發成果加速產業化。

彭啓明表示，循環經濟不僅是環境策略，更是推動產業升級、創造就業、促進社會包容的轉型工具，可以成為臺灣在國際供應鏈重塑與永續轉型中的新優勢。我國2024年綠色科技產業出口額達新臺幣近2000億元，附加價值達5123億，就業人數共38萬人；其中，以循環經濟占比最高，附加價值達1688億元，近5年平均年增率達9%，就業人數逾10萬人，以此速度成長，循環經濟很快就會成為規模逾5000億的產業。

為建構系統性資源再生平臺，彭啓明宣布環境部將成立「循環經濟諮詢會」，由他擔任召集人，納入產業與學界專家代表，針對「貴稀金屬、生物循環、工業循環、營運模式」4大議題，規劃產業發展方向與國家永續布局，以強化韌性。

在關鍵資源戰略方面，彭啓明說，環境部將做好貴稀金屬與戰略物資的循環儲備，打造「城市礦山」，除了提煉關鍵金屬，也推動將工業廢棄物轉化為能源或原料，以減輕對外進口的依賴。

彭啓明指出，環境部也將完善資源循環雙法，修正「廢棄物清理法」與「資源循環推動法」，由廢棄物管理轉向資源循環利用，奠定產業轉型基石；目前行政院正進行最後審核，希望2月立法院開議後盡速送入審議。

此外，由於歐盟循環經濟可做為我國標竿，彭啓明表示，本月21日將出訪歐盟，除了談判歐盟碳邊境調整機制之外，也將考察歐盟的循環經濟，適時引進數位產品護照、生產者責任等制度，推動在臺落地實踐。

「2025年度資源循環科研創新成果分享會」登場，展示循環處理、資源回收及永續消費3大主題成果，邀集逾300位產官學研共同參與討論。（記者吳典叡攝）

環境部長彭啓明指出，將成立「循環經濟諮詢會」，規劃循環經濟整體產業發展與國家永續布局，涵蓋「貴稀金屬」等4大議題。（記者吳典叡攝）

「2025年度資源循環科研創新成果分享會」展示循環處理、資源回收及永續消費3大主題成果，共有63件計畫進行發表與海報展示。（記者吳典叡攝）