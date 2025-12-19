環境部將收「碳費」 收費對象、折扣條件一次看

碳費是什麼？

碳費指的是政府針對業者排放二氧化碳所收取的費用，也是氣候變遷下一種減少碳排放的經濟管制工具，環境部盼透過對碳排放收費促使排放源進行減碳。徵收的碳費收入將專款專用，用於排放源檢查、執行溫室氣體減量、碳足跡管理、補助與獎勵溫室氣體減量工作及研發事項。

據環境部公告費率，一般碳費費率為每公噸二氧化碳當量（CO 2 e）300元新台幣；若業者實施中央主管機關核定的自主減量計畫，且符合「徵收對象溫室氣體減量指定目標」公告指定削減率規定，可以每公噸50或100元費率計算。

哪些對象需要繳碳費？

首批碳費對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的電力、燃氣供應業及製造業者。碳費徵收對象約有500個工廠、隸屬281家企業，包括鋼鐵、水泥、化學材料、半導體等產業，其溫室氣體排放量約占全國總排放量54%。

環境部解釋，碳費主要是針對少數高碳排的企業，相關產品並非人人直接接觸的日常消費品，即便企業因被收碳費增加成本，對民眾生活影響也不大。

哪些產業可以獲得碳費折扣？

環境部18日預告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，若「高碳洩漏風險者」有提出自主減量計畫，且經環境部審查通過，可適用適用收費排放量調整，有初期係數0.2折扣，相當於繳交碳費可打2折。

環境部所指的高碳洩漏風險行業分為兩大類，第一類是鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等17行業。

第二類則包括：年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值的事業、生產主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅事業，以及2025至2026年受美國對等關稅政策顯著影響之事業。

什麼時候開始收碳費？

碳稅制度已於今年1月1日上路，業者需要將年度收費排放量乘以徵收費率算出碳費，並於隔年5月底前繳納當年度的碳費，因此2025年的碳稅將於明（2026）年5月繳納。環境部長彭啟明曾預估，首年碳費規模可達40億元。

