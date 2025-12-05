環境部強化廚餘再利用與去化 116年底量能達平衡

記者吳典叡／臺北報導

配合未來廚餘養豬政策轉型，環境部今（5）日指出，緩衝期每日約1384噸廚餘須去化，將提升再利用設施量能提高處理量，並加強焚化廠管控，估116年底量能可達平衡。

行政院會昨日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，屆時廚餘去化恐有困難，環境部今日召開「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整，廚餘再利用管理與去化規劃說明」記者會，說明未來廚餘再利用管理與去化規劃。

環境部表示，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等4項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。同時，也將協助地方政府，透過嚴謹的管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等符合規定廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，並加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保雙贏目標。

環境部說，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在114年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。

環境部表示，轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測。此外，將與教育部及農業部等3部會共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中。透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量。