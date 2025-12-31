環境部強化廚餘轉型量能兼顧防疫及永續邁向循環經濟

因應非洲豬瘟防疫需求及落實二○五○年淨零轉型目標，行政院宣布自一一六年一月一日起全面禁止廚餘養豬（包含家戶廚餘及事業廚餘），未來養豬戶需採「飼料養豬」（例如玉米粉、大豆粉等植物飼料）。環境部資源循環署特舉辦「廚餘處理技術交流論壇」，邀集地方政府、再利用機構及國內廚餘產源業者，針對廚餘管理制度與多元再利用技術進行交流，環境部長彭啟明亦親臨致詞，環境部將向行政院爭取推動氣候科技循環園區計畫，補助地方設置生質能廠與黑水虻等處理設施，並串聯產業界技術能量，目標在一一六年全面禁止廚餘養豬政策上路前，建構穩定循環體系，確保生物安全與資源永續。

彭部長強調，針對一一六年一月起全面禁止廚餘養豬，環境部承擔協助業者轉型重任，將透過法規鬆綁與技術支援，協助業者建立穩定的商業模式並克服鄰避設施壓力。彭部長呼籲產業界共同優化去化效率，確保一一六年一月起，家戶廚餘、事業廚餘全面禁止養豬的目標，他也期許透過惜食教育與循環經濟並行，從源頭減量到末端利用，兼顧防疫及養豬產業永續發展，邁向循環經濟。

環境部表示，面對每日養豬廚餘約一千三百餘公噸的去化需求，積極推動四大核心技術路徑，致力於將廚餘從廢棄物轉化為高價值的綠色資源。推動方式包括：結合「能源化與共消化」技術將廚餘與畜牧糞尿共同處理產出沼氣發電；透過黑水虻「生物轉化」產出高價值昆蟲蛋白與蟲糞肥料；導入「高效堆肥」利用密閉式發酵與優化菌種，在廿四至七十二小時內快速去化並解決異味；借鏡日韓經驗推動「飼料化轉型」，針對事業廚餘採取工業化高溫蒸煮滅菌規範以杜絕防疫風險。為確保技術落地。環境部也同步爭取「氣候科技循環園區推動計畫」編列補助經費，補助地方政府以BTO／RTO方式推動，目標設置四座生質能廠，總處理量達每日六百公噸；黑水虻處理或飼料化設施目標設置三座，總處理量能達每日四十五公噸。至一一六年底全國廚餘處理量能將提升至每日二一一九公噸，屆時整體設施量能將大於產生量，確保轉型期間去化無虞。

環境部強調，廚餘不應視為廢棄物，而是關鍵的生物質能源。環境部將持續整合「法制化、智慧化、社會協作」三大面向，在確保生物安全與環境衛生的前提下，與農業部等各部會持續合作，輔導地方政府與業者導入最適切的再利用技術模式，落實「在地循環、高值循環」願景，共同為臺灣打造兼顧養豬產業防疫風險及永續發展的廚餘管理新體系。