環境部循環標誌正式亮相 助攻綠色消費市場發展

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環境部彭啓明部長發布循環標誌，並許如「國際護照」般展現國家永續競爭力與綠色品牌高度。(循環署提供)

Green Gather綠集循環商品展以減廢再利用為主軸，展區充分展現再設計風格。(循環署提供)

環境部與民間社團攜手主辦《Green Gather綠集》循環商品展，今天(12日)開幕，共有27家廠商展出56件具備國際競爭力的「臺灣綠色好物」，呈現我國開發綠色商品的實力，環境部也同時發布全新的「循環標誌」，藉由循環標誌，鼓勵產業投入生產循環產品及提供循環服務，消費者也可透過標誌辨識循環好物增進購買意願。

環境部部長彭啓明表示，臺灣這麼先進的國家，還有50多座裸露的垃圾山，主因是前段的循環沒有處理好，經過這兩年資源循環署與大家的努力，終於通過《資源循環推動法》，將可從源頭的設計、減量開始，讓垃圾減量。之後還會通過《棄物清理法》，未來亂丟、亂倒、亂挖的罰則更重，而且負連帶責任，這將可一次解決過去臺灣的問題。

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環境部也同時發布「循環標誌」，資源循環署署長賴瑩瑩說明，「循環標誌」像是隻蝸牛，取其螺型、循環之意，象徵循環生生不息。

賴瑩瑩說，「循環標誌」是希望使用單一、再生或易拆簡易回收的材料，目前已經公告五大可申請的類別，申請並通過驗證的企業可取得標誌，希望藉此鼓勵民眾選購獲得標誌的產品，同時自今(115)年起，政府機關及學校若採購取得循環標誌之產品或服務，即可納入機關綠色採購績效評核成果計算，透過「以公帶私」方式，引導企業投入循環設計、維修延壽、再生材料應用及循環服務創新，帶動綠色消費市場發展，建構臺灣循環型社會。

因此本次的《Green Gather綠集》循環商品展由環境部、環境部資源循環署與國際扶輪3522地區攜手主辦，循環署說明，此次Green Gather綠集循環商品展，展出包含8+N資源循環聯盟、扶輪社員等，展出涵蓋四大主題特色的「臺灣綠色好物」，包括綠意選禮（Green Delights）、綠意居所（Green Living）、永續風格（Green Style）及循環材料（Green Material）。共計27家參展廠商、56件具備國際競爭力的在地好物，例如將全臺每年80萬噸鳳梨葉廢棄物翻身時尚配件的「鳳梨葉纖維織品」、內裝可分解托盤的「吉品養生綠意禮盒」等，展現臺灣產業的整合實力。

「Green Gather綠集」循環商品展自6月13日（六）起到7月26日（日）止，在臺北市松山文創園區展出，民眾可前往參觀。