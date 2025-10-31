環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

環境部宣布，因應非洲豬瘟防疫需要，為即時掌握各縣市廚餘處理執行情形，已於環境管理署啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，自今（卅一）日起，每日下午四時邀集各縣市政府召開視訊會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

環境部表示，協調所設置於環境管理署（臺中市），主要協調：一、協助台中市解決廚餘去化問題。二、短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理之管制及應協調事項。三、中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化之規劃與協調等相關事項。

廣告 廣告

針對禁止廚餘養豬期間之去化措施，環境部表示，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻處理），促進循環經濟與綠能永續發展。

環境部重申，請各縣市政府依據環境部於一一四年十月廿三日訂定之「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」及「一般廢棄物回收清除處理辦法」辦理，強化廚餘流向管制與查核，防範非法流用，確保防疫措施無死角。

環境部強調，中央與地方將持續協力，兼顧防疫安全與資源循環利用，確保環境衛生、食品安全及民眾生活秩序穩定，共同守護臺灣畜牧產業與永續環境。