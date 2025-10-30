環境部成立中央協調所 強化廚餘去化與防疫

全台備戰非洲豬瘟，為即時掌握各地廚餘處理執行情形，環境部今天(30日)宣布在環境管理署成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明日起每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保在禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

環境部表示，協調所設置在位於台中市的環境管理署，主要功能包括協助台中市解決廚餘去化問題，並處理短期內各縣市廚餘清運、妥善去化的管制與協調，以及中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規劃與協調等相關事項。

環境部指出，在禁止廚餘養豬期間，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式，如黑水虻處理，促進循環經濟與綠能永續發展。

環境部重申，各縣市政府應依據該部於10月23日訂定的「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」及「一般廢棄物回收清除處理辦法」辦理，強化廚餘流向管制與查核，防範非法流用，確保防疫措施不留死角。