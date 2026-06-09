環境部成立沼氣生質聯盟 拚2050年建百座提升綠電

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不管是工業與養豬廢水或製作食品產生的廢液，還有大家熟知的廚餘，這些傳統認知的廢棄物，都是沼氣生質能的好來源，目前國內已有50座沼氣生質能設施，但發電量只佔總再生能源的0.11%，更只佔總發電量0.014%，專家認為國家應全力發展在地化再生能源。

資源循環台灣基金會董事長黃育徵表示，「今天我們不是在處理廢棄物，而是在創造一個高質化的國家資產；也不是在蓋一個工廠，而是在建構一個嶄新的、國家級的所謂基礎建設。」

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上午環境部邀集各單位與企業，跨界跨部會成立沼氣生質能資源產業聯盟，透過國家級推動平台，目標在2050年達到100座，早期推動沼氣發電的業者指出，目前料源資訊不明是一大問題，首先應先建置資訊系統，另外申請沼氣發電執照，實在困難重重。

永豐餘投資控股股份有限公司董事長葉惠青直言，「前年的5月31號開始走程序，到上禮拜6月2號，沼氣電廠執照下來，整整兩年、整整兩年。」

環境部出面整合，並向行政院函報沼氣生質能推動旗艦計劃，第一階段預計投入近200億元。

環境部長彭啓明指出，「2026到2032年188億元，能夠有一些試辦的先做出來。」

加速擺脫化石燃料，丹麥已推動150個沼氣廠，韓國也立法預計2026年達到140處，環境部評估國內生物質資源有創造13.6億度綠電的價值，有願景但如何達成，政策與實務面上的困難仍有待一一克服。