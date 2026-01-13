環境部推動居住淨零轉型 強化資源循環產業鏈

記者郭曉蓓／臺北報導

環境部今（13）日舉辦「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」記者會，攜手內政部與產學界，推動「淨零綠生活」延伸至居住空間，導入循環經濟思維，希望將建築從設計、使用、交易到拆除重建，公私協力全面建構資源循環產業鏈，推動居住淨零轉型。

環境部長彭啓明出席記者會指出，建築材料，若拆除階段未進行精細分類，混合廢棄物不僅去化困難，也大幅提高最終掩埋與非法棄置風險。建築淨零關鍵在於「從好好蓋，到好好拆」的全生命周期思維。「好好蓋」是從建築物「出生」階段，就考量綠建築設計，建造時使用環保標章與綠建材；「好好拆」則是在建築物「重建拆除」階段，透過拆除現場的精細分類與源頭減量，讓原本被視為廢棄物的營建材料成為可再利用資源。

今日記者會上，豐譽營造董事長謝佶燁介紹「衛福部防疫中心工程」，是營建拆除、循環再利用的案例，B5類土石方30%用回「衛福部防疫中心」興建工程，其餘營業混合物60%現場分類為可循環資源。以往拆除工地的煙塵、混雜的材料、堆置的廢棄物，這些都是真實存在的環境負擔，透過精細拆除、建材回收，讓建築材料循環再生，證明低碳、永續的建築不只是理念，而是已經可以實際做到，強調「建築拆除不是終點，而是資源循環的起點」。

為保障購屋民眾的知情權，內政部建築研究所所長王榮進表示，未來將修正不動產說明書規定，要求清楚標示是否取得「綠建築標章」及「建築能效標示」，目前全國有309件申請，其中有半數拿到最高等級，未來將建築能效資訊正式納入不動產交易體系，在實價登錄及租賃資訊揭示，讓消費可以選擇綠建築及能效較佳的建築。

信義房屋也宣布率先配合政策，共同推動居住淨零轉型。信義房屋創辦人周俊吉指出，今年元旦起，已取得建築能效標示與綠建築標章的建物，正式納入信義房屋的不動產說明書揭露，希望進而帶動產業整體升級，這將成為未來購屋新指標，民眾可以瞭解房子節能表現。

彭啓明表示，過去營建土石方運送過程缺乏管控，導致土石方流向不明，出現巨大黑數，環境部支持內政部推動清運車輛裝設GPS，政府已全面盤點可去化的土石方去處，預估可處理量高達1.5億立方公尺。未來將設置公有土方銀行、擴大土石方合法使用管道，並透過電子聯單與 GPS 追蹤運送過程，防止非法棄置，同時結合 AI 科技與跨部會管理，讓營建廢棄物能被有效管理與再利用。

環境部舉辦記者會，攜手內政部與產學界，推動綠建築新思維，強化循環再利用。（記者郭曉蓓攝）