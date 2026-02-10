環境部推動循環經濟 半導體廢棄物變原料、舊衣化身建材

環境部近兩年透過補助計畫鼓勵產學合作，投入資源循環技術發展。9日資源循環署舉辦科研成果分享會，展示永續消費、資源回收及循環處理三大主題內容。環境部長彭啓明指出，台灣循環經濟年成長率達9%，表現優於德國的2.3%。廢清法、資源循環雙法修正預計2月就會送交立院，並開辦AI訓練課程、運用百億綠色成長基金，協助產業轉型。

台灣循環經濟成長率高於德國 從半導體到民生用品秀成果

資源循環署9日舉辦「114年度資源循環科研創新成果分享會」，展現從半導體到舊衣的資源循環利用成果。現場以永續消費、資源回收及循環處理三大主題，共67件計畫進行發表與展示。環境部長彭啓明表示，台灣綠色科技產業總規模5123億，其中循環經濟產值就佔1688億、年成長率達9%，遠高於德國的2.3%。以此速度成長，台灣循環經濟十年後將成為規模約5000億元的產業。

環境部資源循環署副署長許智倫引用聯合國環境規劃署（UNEP）的報告指出，若不採取緊急行動，2060年全球資源開採量將較2020年上升1.6倍，「如果我們採行了相當的措施，希望可以減少三成的資源浪費。」

許智倫現場分享循環經濟成功的轉型案例，如半導體產業產生的氟化鈣污泥，再生的程度可以達到97%，並回到工業鏈中使用。此外，也有環保公司開發AI分選回收系統，有效提升回收分選效率，減少人力需求與回收物雜質產生。

分享會現場展出將廢棄紡織品轉化為建材的「衣纖木」技術。開發商雄材大智材料科技股份有限公司總經理林正雄分享，他們將護墊、口罩等邊材製作成木心粒，與布料進行加工製作成衣纖木，最後製造成實心、方孔或圓孔的板材。衣纖木除了實際應用於台中梧棲麥當勞的外牆建築，也與服飾品牌GU合作，將二手衣與不織布回收再製成手機座。

環境部將赴歐盟交流 四大面向促進循環經濟

彭啓明指出，未來將透過組織、法制、科技與資金四大面向推動循環經濟。資源循環署將邀集產學界成立「循環經濟諮詢會」，針對貴稀金屬、生物與工業循環等議題討論 ；同時，《廢棄物清理法》與《資源循環推動法》雙法修正已進入最後審查，預計2月開始的新會期送交立法院 。環境部也將與台灣人工智慧學校合作，協助產業提升AI能力；最後則是高達百億的綠色成長基金，協助產業轉型。

彭啓明也提到，環境部團隊將在春節期間早早上工，至歐盟交流循環經濟、剩食處理的經驗，「我們會一起來看歐盟一些新的政府制度，並適時的移進台灣。包含生產責任或是數位產品護照等，我們都會看如何在台灣落地實踐。」