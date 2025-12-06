環境部推動AI轉型 加速達成2050淨零排放

記者吳典叡／專題報導

環境部正積極推動AI轉型，核心措施包括今年正式成立專責單位「環境資訊科技司」，即是以往的資訊監測職能將更聚焦資料治理、AI 應用與智慧環境治理同時；同時把AI技術導入環境治理各個層面，從智慧監測涵蓋到日常行政，進而加速達成2050淨零排放的目標。

在「主要策略與行動」上，成立「環境資訊科技司」是環境部推動AI轉型的關鍵一步。該單位專責整合環境資料、推動AI應用，並提升整體行政效率，象徵政府邁入智慧環境治理的新階段。同時，「建構全國性環境資料庫」目標整合逾1萬5000份研究報告以及空氣、水質、排放等多種監測資料，作為AI分析的基礎。更透過「強化部內同仁的AI素養」，確保人員能夠有效運用新工具。

目前，環境部已將AI技術應用於多個環境管理領域。其中，在「智慧空氣品質監測」，已布建全臺逾1萬個空氣品質感測器，結合AI技術進行24小時監控，協助稽查人員精準執法，成功查獲多起重大污染案件。

在「AI智慧判煙系統」方面，與學術單位合作開發，利用影像辨識技術協助地方環保單位有效取締黑煙排放源，是國內第一個獲得環境部認證的智慧執法工具；在「廢棄物管理」方面，環境管理署規劃爭取經費，擴大布建車牌辨識與e-Tag系統，並建構智慧決策中心，利用AI技術進行遠端執法，打擊非法棄置。

在「防災與災害應變」方面，結合 XR（延伸實境）與AI，作為災害應變訓練模擬與監控；在支援「淨零／綠生活轉型」方面，在多項展示區域，如「淨零綠生活」、「資源循環」、科技防災／研究等，說明 AI 如何在減碳、資源回收、環境友善生活中扮演角色。

環境部希望透過AI轉型，以科技手段提升環境治理的效能與精準度，同時加速達成2050淨零排放的目標。