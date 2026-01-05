環境部推如廁新文化 下階段消滅蹲式馬桶

「環保心舞臺-如廁新紀元」裝置藝術

「環保心舞臺-如廁新紀元」裝置藝術

環境部部長彭啓明示範。

「環保心舞臺-如廁新紀元」記者會大合照。(環境部提供)

「環保心舞臺-如廁新紀元」記者會揭牌儀式。(環境部提供).

環境部與大安森林公園之友基金會攜手，在環境部大門前人行道上，打造「環保心舞臺-如廁新紀元」裝置藝術，展示如廁設備的構造及演進，希望推動「衛生紙丟馬桶」的如廁新文化，同時也啓動「消滅蹲式馬桶」的政策方向，希望逐年增加坐式馬桶的比例，接軌國際。

環境部部長彭啓明、大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生及多位立委出席裝置藝術記者會，同時介紹裝置藝術中6種馬桶的構造與歷史。

彭啓明部長表示，根據統計，人終其一生，男性有1年，女性有1年半的時間要在廁所內，廁所乾凈相當重要，因此，環境部推動將衛生紙丟入馬桶的新文化，可以減少廁所的髒臭與細菌。

廣告 廣告

彭啓明部長說，傳統上大家認為坐式馬桶座墊很髒，習慣使用蹲式馬桶，但蹲式馬桶不僅對長者不友善，細菌數更是坐式馬桶的數千倍，目前我國蹲式馬桶的占比約5成，未來希望逐步淘汰，鼓勵公部門與企業在新設廁所時，裝設坐式馬桶，希望未來可達到8成以上。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，本次裝置藝術展現了6種馬桶，包括高水箱馬桶、免治便座馬桶、透明馬桶、安全扶手馬桶、絞碎輸送馬桶及剖半馬桶，希望藉此帶動臺灣廁所文化的改變。

他指出，「廁所力就是國力」，歐美國家沒有蹲式馬桶，來臺觀光看到蹲式馬桶感到驚訝，而使用蹲式馬桶的亞州國家如新加坡、日本與香港等，都在逐步淘汰蹲式馬桶，臺灣廁所應該要進入翻盤的階段，一定要消滅蹲式馬桶，接軌國際，才能發展優質觀光。

環境部呼籲民眾，使用衛生紙後丟入馬桶沖掉，但面紙、生理用品、尿布、毛髮、香菸頭、塑膠類、玩具等，都不能丟入，以免造成堵塞，若房屋管線老舊容易堵塞，彭啓明部長建議，可請廠商疏通老舊管線，至於國人擔心坐式馬桶座墊髒臭的問題，則可透過酒精消毒、使用坐墊專用紙等方式解決。