環境部推年節掃除三重奏 讓垃圾轉廢為寶
國人在年前都會大掃除，環境部今天(12日)特別舉辦「馬上循環 轉廢為寶」記者會，呼籲國人打掃時，掌握「放對位置，精準分類」、「危險隔離，守護前線」及「惜物傳承，舊物重生」的「回收三重奏」，在年終除舊佈新之際，將原本被視為「廢棄物」的資源賦予新生命。
環境部部長彭啓明、次長沈志修、資源循環署署長賴瑩瑩及桃園市清潔隊員共同出席記者會，呼籲民眾在年節前的大掃除，能更落實分類與回收。
沈志修次長表示，人生要擺對位置，而資源跟人生一樣，擺錯地方的時候，就成為垃圾，因此，當我們做好垃圾分類，資源物就開始進行奇幻旅程，若我們在過程中能幫垃圾一把，清洗乾淨，就可進到回收系統，成為有價值的資源循環物，再透過設計回到我們的身上，就成為完美的回收旅程，因此，希望大家能轉廢為寶。
彭啓明部長曾到宜蘭縣礁溪鄉與清潔隊員一起收垃圾，記者會上也與桃園市環保局中壢區中隊清潔隊員吳嘉莉、黃遠岳對談，分享第一線的工作情形及曾經遇過鋰電池爆炸等情況，藉此提醒國人，危險的物品例如高壓瓶、瓦斯罐、鋰電池、打火機等危險物品，請直接交給清潔人員，千萬不要丟進垃圾袋，以免發生爆炸。桃園市也分享推出12個瓦斯罐或5個行動電源可換一包衛生紙活動，獲得市民支持，回收率增加不少，獲得彭啓明部長的肯定。
環境部提醒，年節掃除要記得「回收三重奏」，除了不要將危險物品混入垃圾當中外，也要確實做好垃圾分類，讓資源可循環再利用，同時，堪用的物品可透過轉贈、維修延續壽命，落實共享與再使用的精神。
此外，環境部還公布新創作的歌曲《你不是垃圾》，期許國人透過這首歌曲的傳唱，反思生活中的消費習慣，讓馬年到來之際，以「回收三重奏」的簡單行動，將惜福的心轉化為循環的力，「轉廢為寶」。
為強化大眾源頭減量與垃圾分類的觀念，環境部長彭啓明2度化身清潔隊員，與地方民眾近距離互動。環境部今天(12日)也舉行記者會，呼籲民眾在年前大掃除時落實「回收三重奏」，讓資源重回生產循環,邁向零廢棄的永續台灣。 在台灣邁向2050淨零轉型的過程中，資源循環零廢棄是重要一環。環境部長彭啓明1月底時前往宜蘭礁溪清潔隊，穿上清潔隊制服，隨車體驗清潔隊收運垃圾作業，以實際行動傳達源頭減量與正確分類的重要性。 彭啓明日前再前往新竹縣竹北市清潔隊取經，直擊竹北市清潔隊透過「精品思維」與「城市美學」重新打造服務體系，不僅全面更新制服，改為藍色系，清潔車輛也改為現代感十足的銀藍色塗裝，翻轉社會對清潔隊的既定印象。竹北清潔隊甚至還邀來王品集團專業講師培訓服務禮儀，強化隊員與民眾的互動品質。
雲林縣跨單位強力攔檢運禽車 嚴防禽流感守護公共衛生
為全面強化禽流感等重大疫病之防控，並落實家禽運輸安全管理，雲林縣政府展現跨局處聯防決心，於十一日由雲林縣動植物防疫所領軍，聯合環保局及警察單位，在斗南交流道(北上)重要交通樞紐執行「運禽車輛道路攔檢」專案勤務。透過嚴格的實地稽查，務求將疫情傳播風險降至最低，確保縣內產經安全。此次攔檢勤務針對運禽車輛之合規性進行全方位查核，重點檢查項目包含：運輸人員是否領有合格證書、車輛覆蓋網布是否確實，以及清洗消毒紀錄表之填寫狀態。此外，現場稽查人員同步核對隨車攜帶之「禽隻健康證明書」等法定文件，嚴格把關每一環節。張麗善縣長強調：運輸過程的生物安全防範是防疫成功的關鍵，不容有任何疏漏。雲林縣政府再次重申，對於未依規定裝載、未確實執行消毒或企圖規避檢查之業者，將法取締與處分，絕不姑息。防疫 ...
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
走春恐遇雨！除夕北部探七度 年前掃除最佳時機曝
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（11）日至週四清晨受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣及東半部將有 […]
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
今起回暖直逼30度！除夕東北季風南下「連3天濕冷」
今(12)日各地天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲。氣象專家吳德榮指出，明起至小年夜回暖如春，高溫逼近30度，除夕下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，持續到下週初一、二。
今高溫飆30度 回暖到小年夜！春節「前後暖、中間涼」10日天氣搶先看
截至12日清晨5點22分，本島縣市平地最低氣溫為嘉義竹崎鄉9.7度及台南楠西區9.9度，各地區平地的最低氣溫約10至13度，白天起東北季風減弱，而根據最新預測，各地天氣將逐漸好轉，至除夕16日東北季風南下，氣溫略降、水氣增，年初三19日再轉晴；整體而言，春節天氣將呈現前後溫暖，中間轉涼，提醒仍應留意輻射冷卻早晚溫差變化。
未來1週「2波變天」冷熱交替！一圖秒懂影響時序
生活中心／周希雯報導氣象署指出，今（11日）清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大臺北地區亦有零星降雨，外出請多注意。雖然寒流離開後各地回暖，不過氣象粉專提醒，「未來一週將有兩波東北季風南下」，可能讓北部、東半部天氣急遽轉變，之後短暫回暖後，除夕當天又有另一波東北季風南下。
春節連假天氣「4段變化」！雨下最猛地區出爐 遊日民眾當心了
今年農曆春節假期長達9天，無論是要出遊還是上班的民眾，持續關心天氣變化。對此，氣象專家賈新興今（12）日說明未來12天的天氣重點，共計可分成四大段，提醒民眾多加留意。
北海道恐爆規模9強震？郭鎧紋：不排除近期發震！
生活中心／李筱舲報導日前日媒報導指出，北海道十勝近海海底應力持續蓄積中，研究團隊表示「超巨大地震」時機已成熟，專家更直言目前已達到隨時可能發震的「滿期」階段。對此，台灣中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋表示，從歷史震災紀錄來看，日本的研究確實有事實根據，考量到近期能量釋放的規律，不排除北海道近期將發生大地震的可能性，呼籲各界切勿掉以輕心。
綠鬣蜥最北防線破防? 苗栗移除22隻驚見8隻"蜥二代"
中部中心 / 苗栗報導全民防堵綠鬣蜥，苗栗縣算來是最北防線，不過，苗栗縣府10日接獲通報，在頭份上興里中港溪附近發現綠鬣蜥蹤跡，立刻前往捉捕，一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體的蜥二代，北侵擴散拉警報。綠鬣蜥防線逐漸北移？頭份一口氣抓了２２隻還有８隻蜥二代。（圖／翻攝畫面）綠鬣蜥監測團隊，接獲通報在頭份中港溪一帶，也就是苗栗縣北端，出現綠鬣蜥蹤跡，出動人員捉捕，綠鬣蜥躲在樹上，打燈才能看清楚位置，這一抓不得了，光是一天就移除了22隻，其中，有八隻屬於幼體的蜥二代，是前年及去年孵化的個體，體型更小，研判是繁殖熱點，而警訊是，綠鬣蜥防線持續北移，接近新竹縣界！頭份中港溪流域一帶被通報有綠鬣蜥出現 捉捕團隊 一天就移除了22隻。（圖／翻攝畫面）農業處說，可能是先前寒流綠鬣蜥躲洞穴，天氣回暖全跑出來，被民眾通報，他們只能全力移除。而苗栗縣在2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，其中去年爆量來到30隻，另外，苗栗三灣鄉在去年底今年初，也發現綠鬣蜥，有擴張情形。綠鬣蜥防線不斷北移擴張，嚴重將影響北部生態系統，縣府表示，將委託團隊持續監控，民眾若是發現就通報1999，全民防治綠鬣蜥守護本土生態。原文出處：頭份一天移除２２隻綠鬣蜥 其中８隻為蜥二代 研判為繁殖熱點 更多民視新聞報導抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演"你追我跑"美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可
臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了
花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...
明至周末小年夜日高溫30℃好天氣 注意入夜溫差降逾10℃
中央氣象署今天表示，明天（13日）至小年夜（15日）西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕（16日）水氣增，氣溫開始下滑，北部低溫14度。北部初一（17日）高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。
年終掃除趁現在！明起3天高溫飆30度 除夕變天再轉濕涼
[Newtalk新聞] 今(11)日東北季風挾少量水氣南下，下午起北海岸、東半部轉濕涼。氣象專家吳德榮指出，明(12)日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，到小年夜都是晴朗穩定的天氣，高溫逼近30度；下波東北季風在除夕南下，大台北、東半部再轉濕涼，初一冷空氣逐日減弱，但初三水氣才會逐漸減少。 吳德榮指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。各地區氣溫如下：北部12至21度、中部10至26度、南部11至28度、東部11至25度。 明日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，機率逐漸降低。週五起至「小年夜(13至15日)」各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧。 下波東北季風於「除夕(16日)」中午前後南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微；「年初一、二(17、18日)」東北季風逐日稍減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼。「年初三、四(19、20日)」轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南
臭豆腐名店害住戶崩潰！去年「一次就罰58萬」原因曝：超標6倍了
花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐到北市中山區開店，濃烈味道引發居民反彈，有人焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今（12日）表示，去年依違反《空污法》重罰58.5萬元，因為根據「異味污染物官能測定法」採樣，業者的檢測結果為71，遠高於標準值上限10。因此，單次檢測就重罰業者此罰鍰金額。
日本氣候大變臉 多地恐碰「10年一遇」高溫
[NOWnews今日新聞]日本自1月底以來持續不斷的降雪，多個地區不僅造成北部地區交通混亂，更在日本造成46人喪生、超過558人受傷。不過在持續近3週的大雪之後，日本氣象廳9日發布高溫早期預警，預計從...
25年首例漢他病毒死亡》台大公衛專家：非人傳人、防鼠關鍵一次看
疾管署日前公布，台北市1月出現25年來首例「漢他病毒症候群」死亡個案，即大安區一
今變天溫差達17度！除夕前再飆30度高溫 下波冷空氣影響時間曝
受輻射冷卻及東北季風增強影響，11日清晨截至5點12分，本島縣市平地的最低氣溫為南投中寮鄉10.2度、新竹關西鎮10.5度及台南楠西區10.5度，各地區平地最低氣溫約10至12度，氣象署並於清晨4時36分針對南投縣及金門縣發布低溫特報黃色燈號，有10度以下發生機率；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，經週末寒流減弱，不過1週內共有2波東北季風南下，專家也點出前大掃除的最佳時機。
小年夜前「高溫衝30度」好熱！專家示警：除夕鋒面殺到轉濕冷
今（13）日各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差大，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩指出，小年夜（15日）前，台灣天氣為陽光普照、溫暖舒適，高溫可達到30度，一直到除夕（16日）才會從乾涼轉為濕冷。
過年天氣一次看！「兩波東北季風影響」應留意溫差變化
農曆春節將至，不少民眾預計返鄉、出遊，氣象署指出，年節期間沒有明顯強冷空氣南下，有點春天的感覺，但有兩波東北季風，提醒民眾應留意溫差變化，以免著涼。