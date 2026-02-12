環境部推年節掃除三重奏 讓垃圾轉廢為寶

環境部「馬上循環轉廢為寶」記者會，呼籲民眾將資收物送上循環旅程。(環境部提供)

國人在年前都會大掃除，環境部今天(12日)特別舉辦「馬上循環 轉廢為寶」記者會，呼籲國人打掃時，掌握「放對位置，精準分類」、「危險隔離，守護前線」及「惜物傳承，舊物重生」的「回收三重奏」，在年終除舊佈新之際，將原本被視為「廢棄物」的資源賦予新生命。

環境部部長彭啓明、次長沈志修、資源循環署署長賴瑩瑩及桃園市清潔隊員共同出席記者會，呼籲民眾在年節前的大掃除，能更落實分類與回收。

沈志修次長表示，人生要擺對位置，而資源跟人生一樣，擺錯地方的時候，就成為垃圾，因此，當我們做好垃圾分類，資源物就開始進行奇幻旅程，若我們在過程中能幫垃圾一把，清洗乾淨，就可進到回收系統，成為有價值的資源循環物，再透過設計回到我們的身上，就成為完美的回收旅程，因此，希望大家能轉廢為寶。

彭啓明部長曾到宜蘭縣礁溪鄉與清潔隊員一起收垃圾，記者會上也與桃園市環保局中壢區中隊清潔隊員吳嘉莉、黃遠岳對談，分享第一線的工作情形及曾經遇過鋰電池爆炸等情況，藉此提醒國人，危險的物品例如高壓瓶、瓦斯罐、鋰電池、打火機等危險物品，請直接交給清潔人員，千萬不要丟進垃圾袋，以免發生爆炸。桃園市也分享推出12個瓦斯罐或5個行動電源可換一包衛生紙活動，獲得市民支持，回收率增加不少，獲得彭啓明部長的肯定。

環境部提醒，年節掃除要記得「回收三重奏」，除了不要將危險物品混入垃圾當中外，也要確實做好垃圾分類，讓資源可循環再利用，同時，堪用的物品可透過轉贈、維修延續壽命，落實共享與再使用的精神。

此外，環境部還公布新創作的歌曲《你不是垃圾》，期許國人透過這首歌曲的傳唱，反思生活中的消費習慣，讓馬年到來之際，以「回收三重奏」的簡單行動，將惜福的心轉化為循環的力，「轉廢為寶」。