環境部推涼適點標誌 未消費也可入內休息消暑

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（中央社記者張雄風台北11日電）環境部今天正式對外發布「CoolMap抗高溫涼適地圖」統一識別標誌，自即日起開放各界自由下載張貼，作為民眾辨識涼適空間的共同標記，沒有消費，也歡迎入內休息、消暑。

今年5月台灣酷熱，中央氣象署統計，5月27日台北站高溫攝氏38.3度、基隆站37.6度、新北站37.8度，皆創下站史5月份最高溫紀錄。

環境部今天發布新聞稿表示，「Cool Map抗高溫涼適地圖」於去年7月31日上線試辦，至今已超過2萬人次上線使用，目前累積超過9000個室內外酷涼點。今天正式發布統一標誌，民眾只要看到標誌，即可知道該處就算沒有消費，也歡迎入內休息、消暑。

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環境部長彭啓明表示，如便利商店與賣場深入社區、據點密集，是民眾最熟悉的生活場域。這次特別感謝全家便利商店號召全台22縣市，共新增3100家門市同步加入，成為目前第一家全國22縣市皆有酷涼點的企業。這不僅讓抗高溫調適從地圖資訊延伸為實體避暑空間，更展現企業的社會責任。

環境部並邀請全台各地的企業、機關及民間公私部門，能一同響應加入「酷涼點」的行列，於據點張貼「高溫炎熱 歡迎入店休息」相關標示，並透過店內看板提醒民眾預防熱傷害，逐步在全台形成完整的抗暑防護網絡。（編輯：李錫璋）1150611