環境部推淨零綠生活餐飲指南 倡導「吃得永續」

（中央社記者張雄風台北17日電）環境部今天表示，民眾參與永續減碳最容易做到的是零浪費、低碳飲食；透過「淨零綠生活餐飲指南」，促進餐飲業者理解「吃得永續」的重要，也盼民眾惜食、避免使用一次性餐具。

環境部舉行「餐桌上的淨零轉型」記者會，同步發布「淨零綠生活餐飲指南」。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，自民國109年起，環境部就推環保餐廳，今年有進一步升級為綠食餐桌，截至11月，環保餐廳及綠食餐桌合計已有5000餘家加入。

洪淑幸說明，淨零永續綠生活希望落實民眾低碳生活，零浪費、低碳飲食是最容易做到，也是最容易參與的一項。

洪淑幸表示，目前綠生活餐飲指南會與各縣市政府合作，後續加強與餐廳溝通，推廣的過程中都是自願性，吃多少點多少、友善打包都是希望餐廳配合；同時也希望消費者帶環保餐具，餐廳不提供塑膠袋、餐盒時，也能自己為自己服務。

至於綠生活餐飲指南是否會擴大到夜市攤販，洪淑幸說，環保夜市的推動，各夜市管理委員會一直以來都有密切幫忙。她強調，目前並未要求「忘記帶筷子就要收費」，是提倡減少使用一次性的用品。

環境部解釋，過去的環保餐廳已打下基礎，如不主動提供一次性餐具、優先使用國產食材等；綠色餐桌進一步強化為「不提供一次性餐具」、「使用台灣本土生產主要食材至少3項」等。

環境部表示，零浪費低碳飲食是全民皆能參與的減碳行動，從業者到消費者，只要調整飲食習慣、珍惜食物，就能為地球減輕負擔。（編輯：管中維）1141117