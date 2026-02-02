環境部推「綠點」回饋 超商買惜食也行

▲環境部推動「環保集點」今年再度攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制。（圖／環境部提供）

[NOWnews今日新聞] 環境部推動的「環保集點」今年再度攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋，讓循環經濟走進日常生活。

環境部表示，資源有效循環並提升民眾參與意願，是推動淨零綠生活的關鍵之一。此次活動鎖定春節大掃除常見的廢3C產品，結合全家便利商店通路優勢，打造回收折抵與綠點回饋並行的誘因。

廢3C拿到全家回收 環境部：可加送綠點

廣告 廣告

今年2月2日至4月30日止，註冊環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆電或平板拿至全家回收，除依規定折抵消費外，另加碼贈送每台2000綠點；回收廢乾電池、廢光碟片（每0.5公斤）及行動電源（每台），可加贈600綠點回饋。

環境部表示，合作延伸至「惜食行動」，活動期間，會員購買全家「友善食光」商品，除了享有7折優惠外，每件商品再回饋100綠點，將減碳行動自然融入消費情境，鼓勵民眾將閒置廢棄資源循環及惜食行動，並轉化為「綠金」。

環境部邀請全民下載環保集點APP、參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數1萬點，共同實踐淨零綠生活。邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點，讓大家在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。

更多活動詳情及詳細會員註冊、綁定教學，可上環保集點官方網站查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

非法千瓶「禽流感疫苗」走私！最高可處7年以下、併科450萬罰金

過年前老鼠先來拜年 環境部教三招掌握鼠性封鼠路

臉書賣「小型焚化爐」是違法！環境部：最重可處5年有期徒刑