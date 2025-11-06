環境部提出臺灣NDC3.0 展現積極減碳決心

記者郭曉蓓／臺北報導

第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）本月10日至21日即將在巴西貝倫舉行，環境部長彭啟明今（7）日召開記者會，宣布臺灣與國際同步提出新版《國家自定貢獻》(NDC3.0)，設定國家溫室氣體淨排放量2035年減量38%±2%，展現我國積極減碳決心；同時在大會期間設立COP30戰情中心，將透過各種管道讓世界看見臺灣的努力與貢獻。

環境部今日舉辦「我國2035年國家自定貢獻 (NDC3.0) 暨COP30戰情中心成立」記者會，強調我國雖非《巴黎協定》締約方，但自主遵循氣候公約，於COP30前經行政院核定並公布NDC 3.0，接軌國際提出我國具體氣候行動。另為利於國內同步掌握COP30最新發展，環境部部開設「參與國際氣候行動」網頁專區，並於大會期間設立COP30戰情中心，採數位線上會議方式，跨越地域時差掌握資訊，提供外界第一手消息，並做為我國氣候政策推動參考。

彭啟明表示，今年初向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0草案，以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%」。期間積極展開社會對話，廣納產官學研及民間意見，促成此一重大政策成果。

彭啟明表示，行政院在11月3日正式核定臺灣NDC3.0，設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年減少38±2%的目標，並涵蓋10項主軸，包括公平企圖心、臺灣內國法化制度及氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年等面向，展現科學為本、透明公開的具體氣候行動。

彭啟明指出，臺灣NDC3.0是以2005年為基準，設定2030年減碳28±2%、2035年減碳38±2%。他形容這是「登月型的計畫」，極具挑戰，但透過政府、企業與民間協力，有機會一步步落實。他也比較韓國最新公布的目標約為32.5%至43%，與我們相當接近，顯示臺灣的努力與國際水準同步。根據最新減碳成果，2024年臺灣溫室氣體排放量較2005年減少6.7%，且最近連續3年下降，臺灣以行動實踐氣候責任。

彭啟明強調，他是全世界唯一未受邀參與會議的環境部長，他深感遺憾，期盼國際社會能認可臺灣，尤其今年花蓮光復鄉遭逢風災，看見臺灣民眾義務幫助，形成善的循環，也期盼世界看到臺灣良善及建設性的作為，國際能看到臺灣實在的減碳成果；當世界計畫減碳成效時，也能把臺灣算進去。

環境部長彭啟明召開記者會，宣布臺灣與國際同步提出新版《國家自定貢獻》(NDC3.0)，並設立COP30戰情中心。（記者郭曉蓓攝）