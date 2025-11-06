環境部提出臺灣NDC3.0 展現積極減碳決心
記者郭曉蓓／臺北報導
第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）本月10日至21日即將在巴西貝倫舉行，環境部長彭啟明今（7）日召開記者會，宣布臺灣與國際同步提出新版《國家自定貢獻》(NDC3.0)，設定國家溫室氣體淨排放量2035年減量38%±2%，展現我國積極減碳決心；同時在大會期間設立COP30戰情中心，將透過各種管道讓世界看見臺灣的努力與貢獻。
環境部今日舉辦「我國2035年國家自定貢獻 (NDC3.0) 暨COP30戰情中心成立」記者會，強調我國雖非《巴黎協定》締約方，但自主遵循氣候公約，於COP30前經行政院核定並公布NDC 3.0，接軌國際提出我國具體氣候行動。另為利於國內同步掌握COP30最新發展，環境部部開設「參與國際氣候行動」網頁專區，並於大會期間設立COP30戰情中心，採數位線上會議方式，跨越地域時差掌握資訊，提供外界第一手消息，並做為我國氣候政策推動參考。
彭啟明表示，今年初向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0草案，以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%」。期間積極展開社會對話，廣納產官學研及民間意見，促成此一重大政策成果。
彭啟明表示，行政院在11月3日正式核定臺灣NDC3.0，設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年減少38±2%的目標，並涵蓋10項主軸，包括公平企圖心、臺灣內國法化制度及氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年等面向，展現科學為本、透明公開的具體氣候行動。
彭啟明指出，臺灣NDC3.0是以2005年為基準，設定2030年減碳28±2%、2035年減碳38±2%。他形容這是「登月型的計畫」，極具挑戰，但透過政府、企業與民間協力，有機會一步步落實。他也比較韓國最新公布的目標約為32.5%至43%，與我們相當接近，顯示臺灣的努力與國際水準同步。根據最新減碳成果，2024年臺灣溫室氣體排放量較2005年減少6.7%，且最近連續3年下降，臺灣以行動實踐氣候責任。
彭啟明強調，他是全世界唯一未受邀參與會議的環境部長，他深感遺憾，期盼國際社會能認可臺灣，尤其今年花蓮光復鄉遭逢風災，看見臺灣民眾義務幫助，形成善的循環，也期盼世界看到臺灣良善及建設性的作為，國際能看到臺灣實在的減碳成果；當世界計畫減碳成效時，也能把臺灣算進去。
環境部長彭啟明召開記者會，宣布臺灣與國際同步提出新版《國家自定貢獻》(NDC3.0)，並設立COP30戰情中心。（記者郭曉蓓攝）
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
颱風這2天穿越台灣上空 鳳凰恐創70年來罕例路徑
．民報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 4 小時前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 5 小時前
下周恐有颱風撲向台灣 氣象署曝最新路徑
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導受到東北季風的影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，雖然今（5）日迎風面地區，桃園以北、宜蘭、花蓮為雲多偶有降雨的天氣型態，但隨著下半天的水氣逐漸減少，直到明（6）日將會更少，天氣轉為晴朗。至於颱風的最新動態，氣象署指出，目前位在菲律賓南側的海鷗颱風已轉為中颱，未來對台灣沒有直接影響；但是關島海面附近熱帶性低氣壓，未來將朝西北西方向前進，預計最快在今晚成輕度颱風，並在下週抵達台灣附近。民視 ・ 1 天前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 7 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 23 小時前
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
輕度颱風「鳳凰」最快在今天（7日）下午升級為中度颱風！中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣天氣，其中下週二、三（11日、12日）兩天影響最劇烈。氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風正一路往菲律賓方向移動，預估在今天下午到晚間增強為中度颱風，並在週末靠近菲律賓陸地前再度增強為強烈颱風，但是自由時報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 7 小時前
鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警
中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
今迎立冬 俗諺真的貼近台灣氣候？氣象署分析：僅1句話稍微貼近
今(7)日是立冬，就有俗諺「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨；立冬暖，冬天冷」，但這是真的嗎？氣象署就曾分析數據實測，發現大多數情況都不符合台灣天氣，只有1句話的確有稍微貼近。俗話說「立冬晴，一冬晴；立...華視 ・ 3 小時前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 22 小時前