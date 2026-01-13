環境部擬加設電子圍籬等4對策 解決土石方棄置問題

環境部推動「淨零綠生活」從飲食延伸到居住空間，今天(13日)環境部攜手內政部及產學代表召開記者會，推出建築物「從好好蓋到好好拆」的全生命週期新概念，而針對建築物拆除後的土方及建築廢棄物問題，環境部部長彭啓明表示，已經擬定4個方法，希望解決土石方處理的困境。

環境部部長彭啓明指出，全球有一半的原物料被拿來蓋房子，但是拆除後，廢棄營建物成為難以處理的問題，且建築物在使用期間，也因為空調、照明及電器產生的碳排，可以達到住商部門總碳排的70%以上，因此，臺灣推動建築轉型，規劃臺灣淨零建築政策藍圖，包括政府部門率先示範綠色建築、大推磨推動老舊建築節能改造等。

廣告 廣告

除了推動建築轉型外，彭啓明部長表示，建築物的土方是幾十年來難以處理的問題，包括營建廢棄物被當成土方處理、營建土方運送時無強制GPS追蹤，造成濫倒情況及營建土方未追蹤到最終的去化地點，造成管理困難及污染環境。

彭啓明部長針對土石方的問題提出四項解方，包括拓增去化量能，由地方政府設置公有土資場或土方銀行，跨部會與地方拓增陸域與港區土方最終使用；統一管理強度，規定所有運送土方車輛統一裝設GPS裝置，追蹤土方最終使用地點；導入AI辨識，建置全國智慧圍籬，防止濫倒，及推動修法，希望有效解決土石方及建築廢棄物的問題。

彭啓明部長也說，要減少土方，有個方式就是「從好好蓋到好好拆」，只要每個營建業者，都可出一點力，臺灣會非常乾淨。

內政部建築研究所所長王榮進則表示，建築物在興建階段使用環保建材、在使用階段使用高效空調等節能設施，都是推動重點，臺灣目前的綠建築密度是全球最高，未來內政部將會持續努力，並在既有的基礎上，擴大建築物的節能減碳效果，同時內政部將修正「不動產說明書應記載及不得記載事項」，將建築能效納入公告訊息，也在實價登錄系統中揭露，以保障消費者知情權。

出席記者會的信義房屋創辦人周俊吉分享，公司率先響應政府政策，取得建築能效標示與綠建築的建築物於不動產說明書揭示，能效標示將成為購屋選擇的新指標。

此外，豐譽營造分享承接的衛福部疾管署昆陽辦公室拆除案，該項專案率先實踐「精細拆除」作業程序，實證數據顯示，其營建廢棄物資源回收率可達95%以上。