環境部擬推「台灣新惜食運動」 跨部會找出食物浪費基準線

台灣每日產生2000餘噸廚餘，校園團膳占約四分之一。環境部長彭啓明昨（2）日表示，今年將實施「台灣新惜食運動」，第一階段會與教育部合作舉辦大型校園惜食活動，「校園團膳大概有三分之一都被浪費。」

「台灣新惜食運動」將從食物的源頭開始進行量測與管控，確立我國的食物浪費基準線。彭啓明表示，計畫初稿已凝聚各部會共識，預計2月底正式對外發布。

環境部統計，2025年全台每日平均產生2115噸廚餘，但統計只包含末端廚餘產生，並未計入各階段的食物浪費情形。彭啓明指出，歐盟提出2030年人均食物浪費須較2020年減少30%的目標，「但目前台灣的基準線究竟在哪裡，我們還需要釐清。」

彭啓明說明，「台灣新惜食運動」的核心在於以源頭減量取代末端處理，「我們會從源頭去量測食物的浪費與否，擬定相關的減量措施。我們要跟過去的惜食運動有點不一樣。」由於該計畫涉及多個部會權責，相關細節正與各單位研商中。

環境部環境保護司司長徐淑芷於會後受訪指出，環境部資源循環署將參考歐盟推動的FUSIONS（Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies）計畫，建立一套五階段計量食物浪費的方法論，從產地到餐桌都包含在內。

循環署循環處理組組長陳俊融會後受訪補充，FUSIONS有五個量測階段，第一階段為產地開始的生產端；第二階段是加工跟製造；第三階段為零售與批發；第四階段包含餐廳、學校與團膳服務等餐飲服務機構；第五階段則是最終進入每個人家中的消費與排出。

陳俊融表示，儘管已有國際參考指標，但相關細節仍須與各部會進一步評估，確認是否能直接套用歐盟的計量方式。他指出，未來的計算方式必須能與國內現有的執行模式對接，例如經濟部目前已針對食品加工廠輔導製程減量、農業部則在果菜批發端，落實蔬果於運送過程中的損耗管控。