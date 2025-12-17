環境部擬擴大商品包裝減量 年底前說明新版里程碑

（中央社記者張雄風台北17日電）環境部表示，今年底前將說明新版一次用產品減量里程碑，將包裝減量列為下階段的重點之一；現階段僅針對禮盒、網購包裝進行規範，預計將擴大範圍，就商品包裝擬訂減量規範。

環境部今年7月至8月間開放「減量里程碑許願池」專區，收集民眾對一次性產品減量措施的具體建議與期望，以今年提出新版「一次用產品減量里程碑」為目標。

環境部資源循環署組長陳彥男今天告訴中央社記者，新的減塑方向預計在今年底對外說明，將包裝列為下階段的重點之一。

陳彥男解釋，過去環境部曾針對網購包裝、市售禮盒（如糕餅、化妝品、酒類等）要求一定的包裝層數和包裝體積比例；後續將朝擴大辦理的方向前進，也就是不分網購、禮盒，而是就各種商品包裝擬定減量規範。

環境部表示，坊間商品包裝常見的現況包含塑膠比例高，體積空隙率偏高，或是有過度包裝問題；且部分產業重視品牌形象與視覺，對減量接受度有限；整體而言增加廢棄物量與資源浪費。

網購包裝部分，因電商物流快速成長帶動包裝需求大幅提升，大多使用塑膠氣泡袋、封箱膠帶與複合材質，且多數包材輕薄、不具經濟回收價值，最終仍進入焚化；此外，多數網購包材未清楚標示材質種類與可回收性，使民眾無從得知是否可回收或如何正確分類。

環境部資源循環署已於12日成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，製造業、包裝供應商、輸入業、零售通路及相關公協會代表等共23家參與；會中就「零售商品包裝循環永續指引」進行說明，期盼整合上中下游供應鏈力量，共同推動包裝減量。（編輯：李錫璋）1141217