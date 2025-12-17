環境部擬擴大商品包裝減量 年底前說明規範

記者吳典叡／臺北報導

環境部今（17）日指出，預計將在今年底前，正式說明新版一次用產品減量里程碑，把包裝減量列為下階段的重點之一；現階段僅針對禮盒、網購包裝進行規範，預計將會擴大範圍，就商品包裝擬訂減量規範。

環境部於今年7月至8月間開放「減量里程碑許願池」專區，收集民眾對一次性產品減量措施的具體建議與期望，以今年提出新版「一次用產品減量里程碑」為目標。

環境部指出，新的減塑方向預計在今年底正式說明，將包裝列為下階段的重點之一。其中，過去曾針對網購包裝、市售禮盒要求一定的包裝層數和包裝體積比例；後續將朝擴大辦理的方向前進，即是不分網購、禮盒，而是就各種商品包裝擬定減量規範。

環境部表示，坊間商品包裝常見的現況包含塑膠比例高，體積空隙率偏高，或是有過度包裝問題；且部分產業重視品牌形象與視覺，對減量接受度有限；整體而言，增加廢棄物量與資源浪費。

在網購包裝部分，因電商物流快速成長帶動包裝需求大幅提升，大多使用塑膠氣泡袋、封箱膠帶與複合材質，且多數包材輕薄、不具經濟回收價值，最終仍進行焚化；此外，多數網購包材未清楚標示材質種類與可回收性，民眾無從得知是否可回收或如何正確分類。

環境部將在今年底前，正式說明新版一次用產品減量里程碑，把包裝減量列為下階段的重點之一。（環境部提供）