環境部擬與大專院校合作淨零課程 可獲得學分

（中央社記者張雄風台北23日電）環境部表示，國內綠領人才缺口持續擴大，明年除將增開淨零培育加值班，也規畫將課程移植到大專院校、並可獲得學分，完成修課能參加環境部淨零測驗、通過也可獲得合格證明。

環境部及104人力銀行今天聯合舉辦「2025下半年綠領人才就業趨勢報告發布會」。

根據統計，2025年下半年，有4157家企業招募綠領人才，平均每月短缺2萬9305名綠領；需求綠領的企業家數，8年增加182%，是整體市場同期成長2.1倍，企業需求綠領人才數量，8年增加278%，是整體市場同期成長的5.7倍，人才缺口持續擴大。

環境部統計，環境部淨零綠領人才培育課程今年2400人報名，測驗及格率約8成多，即最後約1900多人領到合格證明。

根據104人力銀行資料，求職者在勾選「環境部淨零綠領人才培育課程合格證明」前後週相比，有合格證明的求職者企業面試邀約爆增5.4倍，且一週內，已有43%求職者獲得企業面試邀約。

環境部長彭啓明表示，綠領人才，是推動新政策的重要依據，未來也會規劃加值課程，包含內政部、環境部、農業部、原民會等都有相關課程；預計也會與成功大學合作「碳捕捉、利用及封存」課程。

環境部國家環境研究院長劉宗勇補充說明，後續會規劃將課程移植到大專院校，未來校方會承認學分，取得學分後可參與環境部淨零測驗；至於課程時間將由校方安排，最快明年就有機會正式上路。

根據綠領人才就業趨勢報告，2025年綠領工作機會最多的產業，以電子資訊/軟體/半導體業居冠，一般製造業、建築營造業等居次；若就職務分類，環境安全衛生類人員缺口最大，其次為工程研發類人員、營建規劃類人員。

就薪資部分，2025年下半年，67%綠領職缺揭露薪資、或薪資級距。其中，60%揭露月薪的平均中位數新台幣4萬元，比整體職缺薪資3.8萬元高出5.3%。（編輯：林恕暉）1141223