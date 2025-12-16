環境部擴大抽驗基隆水質 全數符合標準

（中央社記者張雄風台北16日電）環境部今天表示，基隆河油污事件後，經國家環境研究院擴大抽驗配水系統水質，240項次揮發性有機物及重金屬分析全數符合標準；並表示基市府若有稽查性量能不足，可向環境部申請計畫補助。

基隆河油污事件影響基隆和新北汐止10餘萬自來水用戶用水，經台水公司及基隆市政府應變處理，中央相關部會督導及協力環境復原。台水公司於11日復抽基隆河原水並經新山淨水場處理淨化恢復供水。

環境部今天發布新聞稿表示，透過地方環保局採樣，經環境部國家環境研究院檢測分析結果，240項次揮發性有機物及重金屬分析，全數符合水質標準。

廣告 廣告

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，台水公司在復抽當天已經執行過水質抽驗；環境部則透過標準方法，擴大抽驗範圍、在配水系統也進行抽驗，包含10處採樣點，如八堵抽水站基隆河原水、新山淨水場（原水、清水）、基隆市5處、新北汐止區2處供水點。

此外，王嶽斌表示，後續基隆市政府依若有稽查量能不足，在經常性的監測及檢測的需求，可提計畫向環境部申請補助。

環境部指出，國環院分析結果昨天出爐，15項揮發性有機物均未檢出，另9項重金屬均遠低於標準限值，共計240項次分析，皆符合飲用水水質標準及飲用水水源水質標準。

環境部說，後續將持續協助及促請基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，鎖定水質水量保護區土地使用行為及潛在污染源例行巡查，防杜預防貽害水源水質行為；並將補助支持基隆市環保局稽查檢測計畫，充實管制量能，落實平時依法管理。

另外，將追蹤台水公司確保供水品質，於取水口常設「吸油棉」及「攔油索」攔污防護，並提升即時水質監測設備及效能，包括水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性監測箱等多重把關，掌握原水水質變化，以迅速應變不同突發狀況。（編輯：李亨山）1141216