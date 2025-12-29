環境部擴大減塑項目 新增網購及零售包裝

（中央社記者張雄風台北29日電）環境部今天宣布減塑新里程碑，減塑項目由原本的塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，新增零售、網購包裝；並依此6項目訂「一次性石化塑膠產品減量」目標。

環境部今天舉辦「2035減塑新思維記者會」， 宣布正式設定轉型指標，以2024年為基準年，設定2030年一次性石化塑膠產品減量5%、2035年減量10%的階段性目標。

環境部長彭啓明表示，過去規範以禁限用為主，包含全面禁用或限制使用一次性餐具、吸管等，另外也利用價格工具，盼減少一次用飲料杯；未來會再加上循環經濟的概念，整合產業上下游，推動替代材質，納入綠色設計的概念等方式減塑。

環境部指出，在新里程碑架構下，新增「零售包裝」與「網購包裝」。未來將落實「6品項×6行動」核心架構。

6品項包含原有的購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管，另外新增網路包裝、零售包裝，由公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等6大場域率先著手。

具體行動部分，環境部資源循環署長賴瑩瑩說明，現有台北建國花市為示範減塑市集，將鼓勵外縣市增加減塑市場，推自備或使用二手袋；2030年包含連鎖餐飲業、大型企業等內用需使用重複清洗餐具；明年推動各冷熱飲料店在5大離島外帶自備杯享優惠（現階段僅連鎖飲料店），並於觀光景點與賽事建立循環杯系統。

外送平台部分，賴瑩瑩指出，將設計500綠餐盤評比，引導外送包裝自主減量，平台也會設定不主動提供匙筷等器具；評比績優業者，結合平台曝光及提供誘因，增加餐飲業者曝光及訂購意願。

賴瑩瑩說，新增零售包裝部分，鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料，明年鼓勵在量販店、超市等地點推裸賣及可重複包裝產品、自有品牌包裝友善化，後續並推動產業分階段減量；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量。產業面則建立循環包裝產業鏈，明年開發智慧軟體與包裝優化、2027年規範實踐優化。（編輯：陳清芳）1141229