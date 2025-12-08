環境部攜手企業導入循環設計 形塑日常永續新風貌

記者吳典叡／臺北報導

環境部今（8）日辦理「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」活動，展示114年度與企業合作將產品導入循環設計及改造二手維修服務場域成果，期盼民生消費與公私部門採購多支持循環設計產品，或將舊物帶至循環服務場域捐贈及選購再生產品，形塑日常永續新風貌，建構永續轉型友善社會。

由環境部資源循環署與臺灣設計研究院共同辦理「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」活動，今日在臺灣設計研究院2F創意劇場登場，參與者共計17家。資源循環署長賴瑩瑩表示，今年的產品及場域展現出易拆解、可維修、可回收的綠色設計實力，且可以讓民眾能以合理價格購買到耐用、好維修、好回收的日常用品，讓循環經濟真正走進生活。同時，配合《資源循環推動法》草案，未來將訂定相關規格並納入政府優先採購，以推動產業與民眾共同邁向永續。

廣告 廣告

資源循環署指出，今年度總計新開發6件循環設計示範產品，運用「單一材質、易於分解拆解、使用再生料、易維修、提升耐用性」等設計原則，方便產品消費使用後維修或更換壞掉的部件，除有效延長產品使用壽命，也提升資源的可回收性與使用效率，如易維修的永續雨傘（大振豐洋傘）、再生鋁模組化桌椅（芳德鑄鋁）、循環文具組（雄獅文具）、巧食袋（全家便利商店）、模組式緊急照明燈（unipapa）、廢棄船具再生家具（陽明海運）等，預計於年底陸續上市或推廣展示使用。

另外，為提升民眾對二手品與維修服務接受度，今年度以高雄慈濟鳳山靜思堂為場域改造示範據點，導入丹寧布再生、家電維修、手作教室等。活動現場也展示以廢棄資源製作的再生傢俱、圍裙、座椅、飾品等，同時也輔導大豐環保提供線上及線下資源回收服務新循環模式，讓廢舊物品或材料可循環再生，獲得第二次生命週期延續資源使用。

資源循環署表示，為促進民眾在公共街道能更直觀及輕易做到垃圾分類，今年度與臺北市政府環保局合作改造街道垃圾桶分類識別圖樣，後續將於信義商圈、西門町、臺北車站周遭的公共街道垃圾箱進行改造，讓不同國籍的人都可依據新的圖示進行垃圾分類。

環境部循環署與臺灣設計研究院合辦「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」活動，展示年度與17家企業合作的成果。（環境部提供）