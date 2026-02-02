環境部攜手全家便利商店參與減碳打造綠點生活圈
由環境部推動的「環保集點」開春再傳捷報！繼今年一月OK超商加入、完成集結四大超商通路後，環境部再度攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋，讓循環經濟走進日常生活。
環境部表示，資源有效循環並提升民眾參與意願，是推動淨零綠生活的關鍵之一。本次活動鎖定春節大掃除常見的廢3C產品，結合全家便利商店通路優勢，打造回收折抵與綠點回饋並行的誘因。自今（二）日至四月三十日止，註冊環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆電或平板拿至全家回收，除依規定折抵消費外，另加碼贈送每台二千綠點；回收廢乾電池、廢光碟片（每零點五公斤）及行動電源（每台），可加贈六百綠點回饋。此外，本次合作延伸至「惜食行動」，會員於活動期間購買全家「友善食光」商品，除享有七折優惠外，每件商品再回饋一百綠點，將減碳行動自然融入消費情境，鼓勵民眾響應閒置廢棄資源循環及惜食行動，並轉化為「綠金」。
環境部邀請全民下載環保集點APP、參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數一萬點，共同實踐淨零綠生活。邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點，讓大家在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。現在起立即加入綠色生活行列，共同為臺灣永續未來努力。更多活動詳情及詳細會員註冊、綁定教學，請上環保集點官方網站（https://www.greenpoint.org.tw/）查詢。
其他人也在看
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。
週末新一波冷空氣南下！各地低溫下探12度 不排除更冷
今（2）日受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，臺灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今晚至明晨最冷！雨區曝光明轉乾 週六起「有1波很強」專家：低溫探8℃
今（２）日至明（３日）晨大陸冷氣團影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；今日水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨。氣象專家林得恩也透露「這波，今晚至明晨最冷」，吳德榮則指出，北部明起轉乾冷，週三白天回溫、日夜溫差大，週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下。
明濕冷凍10度！暖3天後「恐有冷氣團、雨彈再接力」又濕2天
好天氣將至！中央氣象署預報，明（2）日冷氣團影響仍在，北東整天濕冷、金馬可能有10度低溫；週二（3日）冷氣團影響減弱，白天氣溫轉暖，降雨也剩東南部、恆春半島飄雨，要留意的是日夜溫差；預計週五（6日）晚間冷氣團、鋒面來襲，北部、東半部又轉為有短暫雨的天氣，預計這波濕冷的影響將持續至週日（8日）。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。
一夜跌剩9.6度！鄭明典1圖揭未來天氣：「這時」轉趨穩定
受大陸冷氣團影響，今（2）日各地早晚偏涼冷，部分地區也出現局部短暫雨，上午最低溫僅9.6度，出現在東引。稍早，前中央氣象局長鄭明典貼出一圖，說明最新的天氣變化情形。
連3天濕冷 雨區擴大範圍曝光！下一波「很強」再凍3天
【高沛生／綜合報導】迎風面持續出現降雨，全台濕冷狀況恐連續3天。氣象專家指出，強冷空氣已南下並搭配華南雲雨帶東移，全台水氣明顯偏多，北部、東北部及東部體感濕冷尤為明顯。另據最新模式模擬，下週還有另一波冷空氣南下，專家評估強度「很強」，但不確定性仍高，提醒民眾持續留意後續變化。
上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」
受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。
大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒...
別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝
別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝
今下半天溫度再降 今晚至明清晨最冷
今（1）日天氣要留意，從下半天開始，受到大陸冷氣團影響，溫度又會再下降，最冷的時間點就落在今日晚間到明日清晨。氣象署也提醒，2月7日還會有一波冷氣團報到，目前預估強度可能會比這一波再更強一點，北台灣氣溫普遍會來到13℃左右。
冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」
【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭
明台中以北降雨 濕冷低溫14℃至2/3清晨 下周末更強冷空氣報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（2月1日）受華南雲系東移與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、台中以北將有較持續且廣泛降雨。中央氣象署並提醒，今天起至2月3日清晨北部、宜蘭濕冷天氣，約攝氏14度至17度；2月7日有更強冷空氣報到。
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
周二逐步回暖 周末強冷空氣報到 寒流要來了嗎？
明天白天冷氣團陰雨偏冷 週三至週五回溫轉晴 週末新一波冷空氣來襲