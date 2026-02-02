環境部攜手全家便利商店 打造綠點生活圈

記者郭曉蓓／臺北報導

國內推行「環保集點」多年，繼今年初OK超商加入後，環境部今（2）日再宣布攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋，讓循環經濟走進日常生活。

環境部指出，此次活動鎖定春節大掃除常見的廢3C產品，結合全家便利商店通路優勢，打造回收折抵與綠點回饋並行的誘因。即日至4月30日止，註冊環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆電或平板拿至全家回收，除依規定折抵消費外，另加碼贈送每台2,000綠點；回收廢乾電池、廢光碟片（每0.5公斤）及行動電源（每台），可加贈600綠點回饋。

環境部表示，此次合作延伸至「惜食行動」，活動期間，會員購買全家「友善食光」商品，除享有7折優惠外，每件商品再回饋100綠點，將減碳行動自然融入消費情境，鼓勵民眾將閒置廢棄資源循環及惜食行動，並轉化為「綠金」。

環境部邀請全民下載環保集點APP、參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數10,000點，共同實踐淨零綠生活。

環境部攜手全家便利商店，推出回收、惜食享環保綠點及超商優惠。（環境部提供）