環境部攜手文策院 支持環境永續文化創作
▲環境部長彭啟明於文策院舉辦的「2025 TCCF PITCHING 頒獎典禮」致詞，未來將持續與文化部及文策院合作，支持環境永續文化創作。
環境部長彭啟明於日昨出席文化內容策進院舉辦的「2025 TCCF PITCHING 頒獎典禮」，並宣布首屆與文策院合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《Up to the Buffalo》脫穎而出，榮獲殊榮。展現台灣無國界的支持地球永續行動！
彭部長於致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。且永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。彭部長也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門齊聚一堂，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。
環境部說明，這次與文策院共同設立「永續未來獎」，希望鼓勵以氣候行動、永續發展、環境正義及淨零轉型為核心的原創內容。《Up to the Buffalo》以泰國北部 Wiang Nong Lom 為背景，描述因政府疏浚工程改變濕地生態，昔日的水牛路徑與食用植物逐漸消失，村民的生活節奏被迫改變。影片以詩意的鏡頭記錄人與環境的關係，呈現發展計畫如何悄然重塑土地與記憶。作品風格內斂卻充滿力量，透過水牛澄澈的眼神與農人勞動的身影，真切傳達環境永續的價值。
環境部強調，未來將持續與文化部及文策院合作，邀請更多優秀創作者共同參與，讓氣候行動與永續發展的理念，透過故事與影像觸動人心、傳遞至社會每個角落。
