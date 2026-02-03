環境部攜手超商參與減碳 打造綠點生活圈

由環境部推動的「環保集點」開春再傳捷報！繼今年一月OK超商加入、完成集結四大超商通路後，環境部再度攜手全家便利商店，透過「環保綠點＋全家優惠」雙重回饋機制，鼓勵民眾在春節期間將回收、惜食等環保行為化為實質回饋，讓循環經濟走進日常生活。

環境部表示，資源有效循環並提升民眾參與意願，是推動淨零綠生活的關鍵之一。本次活動鎖定春節大掃除常見的廢三C產品，結合全家便利商店通路優勢，打造回收折抵與綠點回饋並行的誘因。自昨（二）日至四月三十日止，註冊環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆電或平板拿至全家回收，除依規定折抵消費外，另加碼贈送每台二千綠點；回收廢乾電池、廢光碟片（每零點五公斤）及行動電源（每台），可加贈六百綠點回饋。此外，本次合作延伸至「惜食行動」，會員於活動期間購買全家「友善食光」商品，除享有七折優惠外，每件商品再回饋一百綠點，將減碳行動自然融入消費情境，鼓勵民眾響應閒置廢棄資源循環及惜食行動，並轉化為「綠金」。

環境部邀請全民下載環保集點APP、參與綠點行動，活動期間完成指定任務，還有機會抽中全家點數一萬點，共同實踐淨零綠生活。邁向二○五○年淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點，讓大家在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。現在起立即加入綠色生活行列，共同為臺灣永續未來努力。更多活動詳情及詳細會員註冊、綁定教學，請上環保集點官方網站（https://www.greenpoint.org.tw/）查詢。