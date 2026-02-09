環境部攜手GC贈物網 狂送5倍綠點抵運費

農曆春節將至，家家戶戶大掃除，閒置物品現在有了更好的去處！環境部與全臺最大物資共享平臺「GC贈物網」跨界結盟，將環保集點擴展至「物資共享」領域。將家中的書籍、家電或生活雜貨等閒置物資透過平臺分享，就能實踐淨零綠生活，還能獲得實質的「綠點」回饋，可以直接轉換為GC贈物網站內「蘿蔔點」以折抵運費。

環境部表示，即日起至七月卅一日止，推出「限時五倍回饋」活動。民眾只要註冊環保集點並綁定GC贈物網帳號，選用指定物流完成「贈物」或「受贈」，每筆交易回饋由一百綠點加碼至五百綠點。首次完成綁定用戶，還可額外獲得二千綠點（等值新臺幣二十元），名額有限送完為止。