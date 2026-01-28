環境部新版空污排放清冊 主要污染物呈現減量趨勢

環境部今（廿八）日公布最新版空氣污染排放清冊（TEDS 13，基準年為一一二年），統計結果顯示，我國一一二年主要空氣污染物（PM2.5、SOX、NOX、NMHC）排放總量較一一○年（前一版TEDS 12）減少近12%；對照同期全國空氣品質監測資料細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，亦由一一○年的14.4微克/立方公尺降至一一二年的13.7微克/立方公尺，顯示中央與地方政府持續推動各項空氣污染防制方案與計畫，已具體展現在實際空氣品質改善成果上。

環境部表示，新版排放清冊（TEDS 13）顯示主要空氣污染物均呈現減量趨勢（相較TEDS 12）；其中細懸浮微粒（PM2.5）減量5%、硫氧化物（SOx）減量22%、氮氧化物(NOx)減量16%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量8%。最新排放清冊結果完整數據已公布於環境部網站（https://gov.tw/oU4），提供各界下載使用，另為掌握各項空氣污染物排放狀況，以利精準減量管理，環境部持續每二年更新一版排放清冊。

環境部說明，隨著產業與經濟的發展，一一二年相較一一○年，我國人均GDP上升9.2%、列管工廠數增加 0.32%、汽油車輛平均行駛里程增加4%、柴油車輛平均行駛里程增加0.4%，在環境負荷持續上升的情境下，該部積極透過精進法令規範，要求污染源強化各項防制措施，同時搭配淨零路徑能源轉型及鼓勵汰舊換新老舊車輛等政策的導引，促使工業部門能源消費量減少10%、電動車總增長里程達48%，亦使整體空氣污染物排放量穩定下降，展現兼顧經濟發展與環境永續的雙重效益。

環境部強調，雖然近年空氣污染排放呈現減量趨勢，但污染改善已進入深水區，環境部於去年提出我國第一部空氣品質政策白皮書，除繼續執行第二期空氣污染防制方案（一一三年至一一六年）外，將提前啟動第三期空氣污染防制方案（一一七年至一二○年）研訂工作，藉由精準治理搭配淨零轉型減污共利，擘劃更全面的管制政策，持續守護國民健康。