環境部暑假推綠活探險 玩解謎遊戲抽大獎

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環境部綠活探險月七月登場(環境部提供)

環境部將在7月正式啟動「綠活探險月」活動，串聯國立科學教育館、西門紅樓及松山文創園區三大場域，透過數位互動、實境遊戲以及探險解謎任務，深度體驗各項環境保護議題。

本次活動有科教館的「回到未來：想像力驅動綠色轉型」特展，運用數位多媒體帶領民眾探索淨零轉型的科技與創意；惜食實境遊戲「食妖陰陽師」則是以西門商圈為活動範圍，將食物浪費轉化為妖怪，讓玩家在收妖過程中反思生活與消費習慣。最後登場的則是7月24日至26日在松山文創園區3號倉庫限時展出的「地底有秘密：土壤及地下水特展與技術論壇」，民眾將化身探險隊，在線索解謎中找出拯救土壤及地下水的關鍵密碼，只要成功解謎還可以獲得限量好禮。

民眾只要加入環境部官方Line帳號，在7月1日至31日活動期間內完成三站踩點集章，就有機會抽中iPad Air、攜帶式藍牙喇叭，以及面額1000元及500元電子禮券，活動共有43個獎項，總價值超過新臺幣5萬元。