環境部淨零綠領人才今舉行測驗 到考率逾92％
〔記者黃宜靜／台北報導〕隨各企業行號對淨零綠領人才需求，加上薪資走俏，環境部開設淨零綠領人才培育課程，並於今日舉辦第二次測驗，此次測驗約有900名完成專業課程的學員參加，到考率逾92%。
環境部國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2次集中測驗今天在全國15個測驗區同步舉行，特別增設澎湖測驗區，此次約900名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過92%。部長彭啓明期待通過測驗的學員能成為產業與社會邁向低碳永續的領航者。
國環院指出，這次參加測驗學員呈現高度多元樣貌，男女比約為1比1，平均年齡約36歲，最年輕者17歲、最年長者為71歲，其中社會人士占7成多，遠高於在學學生的3成多；另有3成學員具研究所以上學歷。值得關注的是，4成5的學員為非理工背景，含人文法政、財經商管及醫藥衛生等領域。
國環院院長劉宗勇分析，學員的職業背景相當多元，除大專院校在學生外，更涵蓋社會各行各業人士，從上市櫃公司主管、公務機關人員、資訊工程師到環保領域從業者，甚至還有大學教授、作家、國軍、醫護人員、營養師、調飲師及花藝師等。豐富多元的組成，顯示綠領課程已成為許多在職者強化碳管理能力、甚至規劃轉職的重要選擇。
國環院提醒，此次測驗採筆試方式，並將於測驗後15個工作日內寄發電子成績單，及格者可獲環境部核發的官方合格證明。另外，只要是30歲以下大專院校在學生(不含在職專班)，首次測驗及格就可申請新台幣6000元半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請新台幣12000元全額學費優惠。
劉宗勇表示，明年度課程將持續開班招生，教材也將進一步升級，並規劃推出「淨零加值課程」，如「碳捕捉利用及封存」(CCUS)、「近零碳建築」及「資源循環」等課程，以因應各領域人士對淨零知能的快速需求。
環境部綠領人才培育測驗 到考率逾92%
