環境部淨零綠領人才培育課程修正教材

為接軌國際趨勢並配合我國淨零政策，環境部公布一一五年「淨零綠領人才培育課程」修正教材，目的在精準對接企業對綠領人才的實務需求。本次改版重點包含強化「碳排放交易制度（ETS）」、「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」、「科學基礎減量目標倡議（SBTi）」及「碳費三子法」等核心議題，使本課程成為國內市場唯一與最新法規零時差接軌的權威培訓計畫。

為加速儲備我國淨零轉型所需的專業人才，環境部於一一四年串聯全國卅二所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，開辦四十八小時「淨零綠領人才培育課程」。負責推動該聯盟的國家環境研究院代理院長巫月春表示，今年聯盟規模已擴大至卅六所學校。