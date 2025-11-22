環境部淨零綠領人才培育課程測驗登場 (圖)

其他人也在看
童綜合設媽祖醫院 明年白沙屯媽進香後動土
苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。台中市醫療社團法人童綜合醫院之前宣布要在白沙屯拱天宮旁興建「白沙屯童醫院-媽祖醫院」，規劃急診、內科、外科、婦產科等重要門診，不少人也關心進度。苗栗縣議員陳品安於議會詢問苗縣府衛生局長楊文志，楊文志表示，自由時報 ・ 3 小時前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。中天新聞網 ・ 2 小時前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 3 小時前
旅美小提琴家林翔翎跨界實驗 凝聚台美藝術能量
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）由旅美小提琴家林翔翎策劃，一群旅美台灣音樂家在德州達拉斯，與當地舞團合作，呈現一場實驗性質的跨界演出，凝聚台灣與美國的藝術能量。中央社 ・ 10 小時前
起底4連霸里長父子檔搞「百噸垃圾谷」遭聲押、拔黨籍…從政變色龍史曝
高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警著手調查此案，揪出幕後主謀竟是，擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及他的兒子，父子檔都遭檢方聲押；李過往從政史，也因案遭起底，他於2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，又改以無黨籍參選里長當選，因此案又遭開除黨籍，後續將面臨司法調查。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
健康主題館／長時間戴耳機 恐增聽損風險
上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，...聯合新聞網 ・ 1 天前
少子化造成招生壓力 教育學術團體聯合年會：建議提高學雜費制度彈性
國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今（22）日主辦中華民國教育學術團體聯合年會，大會認為少子女化造成招生壓力，且對校務運作、課程規畫、師資配置及教育資源造成影響，加上我國高等教育經費相較部分國家仍有差距，建議提高學雜費制度的彈性，並建議政府提供企業捐助高等教育的稅負優惠，以強化自由時報 ・ 5 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 2 小時前
濫倒廢棄物賺3萬5黑心錢 環保蟑螂判刑1年半
簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取台幣3萬5000元清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，無視環保法令，賺取黑心錢。基隆地院認為簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後否認犯行，依廢棄物清理法判1年6個月徒刑，並追徵犯罪所得3萬5000元。自由時報 ・ 6 小時前
環境部綠領人才培育測驗 到考率逾92%
（中央社記者吳欣紜台北22日電）環境部淨零綠領人才培育課程第二次集中測驗今天舉行，有900名完成專業課程的學員參加測驗、到考率逾92%，測驗學員也呈現多元樣貌，最年輕者僅17歲、最年長者為71歲。中央社 ・ 6 小時前
劉德音獲羅伯特諾伊斯獎：並肩台積電30年是畢生榮幸
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），他表示，過去30年與台積電夥伴並肩工作是畢生榮幸；感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立卓越的晶圓代工生態系。中央社 ・ 23 小時前
毀月世界成垃圾山黑幕曝 4連霸「環工碩士里長」收押
高雄月世界，被偷倒滿山 垃圾黑幕曝光！檢警查出 主嫌，竟然是 岡山區 ，連任四屆的里長：李有財 ，他還具有 民進黨籍，將被開除黨籍。 #毀月世界#垃圾山#環工碩士里長#李有財東森新聞影音 ・ 2 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 21 小時前
「小雪」變冷更要看火舞！ 今晚點亮彰化媽祖節
今天（22日）是24節氣的「小雪」，代表天氣開始變冷，彰化縣年度宗教盛會「媽祖祈福文化節」邁入第2天，慶賀表演節目一天比一天精彩，繼昨晚明華園歌仔戲精彩演出大戲後，今晚緊接火舞演出接棒上場，節目精彩可期，縣府邀請大家趁著今晚週末夜來現場看表演！自由時報 ・ 6 小時前
台股早盤一度急殺逾900點「3原因拖累」！記憶體族群重災觸及跌停
美股四大指數20日全面下跌，連帶影響到台股表現，今（21）天開盤急殺，早盤一度下挫900多點，觸及2萬6508點，創下波段新低，權值股台積電股價開盤也重挫60元，鴻海、聯發科股價開盤也走跌，專家指出，台視新聞網 ・ 1 天前
大陸AI獨角獸月之暗面擬融資 估值上看40億美元
大陸AI獨角獸月之暗面正推進新一輪數億美元融資，估值有望躍升至40億美元。消息指出，騰訊、IDG資本等機構正與該公司深入接洽，目標是在年底前完成交割。月之暗面傳已向潛在投資者釋放訊號，計畫鎖定2026年下半年的上市計畫。中時財經即時 ・ 6 小時前
澎湖媽祖園區周邊荒涼 葉竹林現勘4大質疑轟：3年只剩「基礎設施」？
前馬公市長葉竹林，針對澎湖縣議會縣政總質詢，府會聯袂前往媽祖文化園區現勘。巍峨媽祖立於海風之中，但周邊卻是一片鐵鏽斑斑、鋼筋外露的荒涼景象，與澎湖縣政府宣稱的「建設成果」形成強烈對比。葉竹林前往會勘拍照並直言：「3年下來只做公廁與停車場，園區未見亮點，澎湖縣政府的規劃到底在哪？」自由時報 ・ 6 小時前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
賺多竟孤老？大企業部長為妻兒拚命工作卻「忽略1事」退休慘變「幽靈」
日本一名退休男子把青春全都奉獻給公司，自認為努力打拚就是對家庭最好交代，沒想到65歲一退休，人生卻像被狠狠打臉——和妻兒早已疏離到陌生人程度，家裡只有他一個人在電視前吃泡麵、滑 YouTube 度日。直到看到多年收入不如自己的高中同學，現在卻家庭幸福、生活充實，他才忍不住苦笑：「這種感覺不是羨慕，是屈辱。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吃生菜沙拉小心反害身體更累！醫揪「4大營養黑洞」 尤其這3種人不適合
許多人午餐、晚餐常會選擇來一碗生菜沙拉當作輕盈的一餐。看似健康、清爽又不負擔，但邱筱宸醫師分享，在門診中，經常遇到女性朋友問：「醫師，我中午都戒掉碳水、改吃健康的生菜沙拉了，怎麼還是會經常感到整天疲倦沒力氣？」 生菜沙拉的3大營養優勢 1、高膳食纖維：促進腸胃蠕動，有助預防便祕與維持腸道菌相健康。2、富含植化素與抗氧化物：像是β-胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素、花青素，有助抗發炎、延緩老化。3、熱量低、體積大：提升飽足感，是控制體重的好工具。 生菜沙拉的4大營養陷阱 1、以葉菜為主的沙拉，若無蛋白質來源，不僅容易餓，長期下來更可能導致肌肉流失、免疫力下降根據NHANES 2011-2014美國成人飲食資料，豆類攝取普遍不足，而豆類是B群維生素、鐵、鋅等關鍵微量營養素與蛋白質的重要來源。若僅吃葉菜類沙拉而忽略豆類或堅果補充，可能導致上述營養素攝取不足。．建議加入蛋白質食材：毛豆、鷹嘴豆、豆腐、豆干、藜麥等，這些都是優質蛋白來源！2、醬料熱量高+添加物多=額外負擔市售沙拉常見千島醬、凱薩醬，每包熱量動輒200大卡以上，還含有高糖、反式脂肪與乳化劑等添加物。．自製醬料選擇建議：橄欖油+檸檬汁、味噌常春月刊 ・ 1 天前