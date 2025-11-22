環境部淨零綠領人才培育課程測驗登場 (圖)

高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警著手調查此案，揪出幕後主謀竟是，擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及他的兒子，父子檔都遭檢方聲押；李過往從政史，也因案遭起底，他於2018年因違紀參選市議員被國民黨開除黨籍，轉投靠民進黨曾在2022年參選民進黨市議員初選失利，又改以無黨籍參選里長當選，因此案又遭開除黨籍，後續將面臨司法調查。

