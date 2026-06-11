環境部發布CoolMap Logo 全臺逾9千個友善酷涼點
面對氣候變遷下日益頻繁的極端高溫環境，環境部去年(114年)7月上線試辦「Cool Map抗高溫涼適地圖」，目前累積超過9,000個室內外酷涼點，已有2萬人次上線使用。今年環境部持續擴大布建，並在今天(11日)發布「CoolMap抗高溫涼適地圖」統一識別標誌（Logo），自即日起開放各界自由下載張貼，作為民眾辨識涼適空間的共同標記。民眾只要看到Cool Map標誌，就可知道該處為就算沒有消費，也歡迎入內休息、消暑降溫的友善「酷涼點」，讓民眾在炎熱天氣中更容易就近找到可休息、降溫與補水的場域。環境部也呼籲更多企業、機關與公私部門共同加入氣候調適降溫的行列，強化高溫調適的公共服務。
環境部部長彭啓明特別走訪積極響應的便利商店通路據點，並張貼Cool Map標誌貼紙。彭啟明部長表示，自去年環境部成立「抗高溫大聯盟」以來，越來越多企業投入高溫調適行列，極端氣候的挑戰需要更多力量，邀請全臺各地的企業、機關及民間公私部門，能一同響應加入「酷涼點」的行列，於據點張貼「高溫炎熱 歡迎入店休息」相關標示，並透過店內看板提醒民眾預防熱傷害，讓降溫與補水資源真正走進大眾的日常生活。
環境部提醒，民眾除了可利用「抗高溫涼適地圖(CoolMap)」，就近尋找酷涼點外，Cool Map也可作為即時高溫地圖，民眾可由所在地點或區域地圖顏色變化得知氣溫高低，於高溫來襲時提高警覺，適時補充水分、保持涼爽，並留意自身及家中長者、幼兒、慢性病患者等高風險族群的健康狀況。
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