環境部督導協作基隆市環保局勤查重罰 確保用水安全

環境部重視基隆河八堵取水口因油污事件，影響基隆民生用水。在事件發生後相關單位均迅速緊急應變處理，環境部也督導協助基隆市環保局在暖暖碇內一帶加強巡查，並由新北市環保局配合於瑞芳地區擴大稽查。截至九日止，環保機關累計稽查六十五家次、採樣八家次、告發二家次；協助基隆市環保局查獲應納管而未納管的水污染事業，已依法告發並勒令其相關作業停工。同時，完成污染熱區清查，並掌握監管貽害水源水質風險的對象及行為。

環境部表示，為確保用水安全，該部提出三大強化作為，展現中央協力地方治理。其一，協助及促請基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，鎖定水質水量保護區土地使用行為及潛在污染源定期巡查。凡涉貽害水質與水量之行為，務必從嚴管理並落實法規列管；其二，將補助及支持基隆市環保局申請「稽查水質檢測計畫」相關經費，確保稽查檢測量能；其三、確保台水公司供水品質，要求於取水口常設吸油攔污措施，並確保即時監測設備功能，完成八堵取水口復抽整備。待正式回復供水後，環境部將抽驗供水水質，透過多重監測確保進入家戶之自來水安全無虞。

環境部呼籲，基隆市政府後續應確保水源安全及避免水源污染事件發生，應對水質水量保護區內的任何開發、設廠、或改變原有土地用途行為，均應落實向目的事業主管機關申請，並會商水源保護主管機關認定無貽害水質水量之虞，以確保從源頭根本管制；若清查有發生貽害水質水量情形，應強制改善或命拆除設施等，以徹底解決水源污染。