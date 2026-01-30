環境部研議組「撿垃圾台灣隊」 前進SPOGOMI世界盃

環境部長彭啓明今天(30日)會晤日本財團SPOGOMI聯盟理事長玉澤(Mr.Tamazawa)，針對SPOGOMI聯盟推動撿垃圾運動賽事進行交流。彭啓明高度肯定「SPOGOMI」(運動撿垃圾)以趣味競賽的方式達到環境保護的核心價值，並表示台灣積極準備參與SPOGOMI活動，研議組成台灣代表隊前進世界盃大賽，他相信民眾透過參與活動將更重視環境，並可養成隨手維護環境清潔的生活習慣。

SPOGOMI結合「Sport」(運動)與「Gomi」(日語：垃圾)，將原本枯燥的撿垃圾行動轉變為團隊競技，參賽者在限時內進行分組競賽，清潔街道並將垃圾分類，再依垃圾重量與種類評分。該運動強調「撿垃圾是種運動」，旨在提高環保意識，讓參與者在賽程中深刻體會維持環境乾淨的重要，進而從源頭改變生活習慣。該運動已發展為國際賽事，席捲30多國，近年來在國際上吸引大量青少年與各領域族群參與。

環境部表示，隨著SPOGOMI在全球影響力擴大，環境部與日本財團SPOGOMI聯盟展開預先接洽，希望深入了解國際賽事規則與籌辦細節。日方代表分享過往SPOGOMI世界盃的賽事期程、評分基準與培訓經驗等，也期待2027年SPOGOMI世界盃有更多國家代表隊參與，並歡迎台灣組隊參加。

環境部指出，該部規劃以公私協力方式辦理此項活動，將邀集地方政府、民間團體或企業於今年9月起辦理SPOGOMI預賽，並於2027年4月辦理全國決賽，期待未來能參與SPOGOMI世界盃國際賽事並獲得佳績。

環境部強調，這項活動不僅是爭取榮譽，更是透過撿拾垃圾減少廢棄物進入海洋，促進環境永續，未來也將持續導入更多創新的促進環境永續方式，邀請民眾、民間團體與企業共同參與，讓台灣在環保國際舞台上持續發光。(編輯：宋皖媛)