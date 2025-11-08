環境部綠領人才培育課程超夯 126名額全部額滿

為推動淨零綠生活教育扎根，環境部首度結合行為科學推出「一一四年度淨零綠生活綠領培育課程」。課程自今（八）日起，連續三個週末舉辦，每期為期兩天、共計十二小時，結合理論講授、案例解析與實務演練。本課程自十月七日開放報名，三梯次共一二六個名額，一週內即報名額滿。

環境部表示，由於推廣民眾落實綠色生活涉及行為的改變，不同於其他環境議題，「淨零綠生活」跨足行為科學領域，因此課程主題鎖定「行為設計與思考訓練」，透過「行為改變決策與消費心理」、「行為科學演練」及「政策與綠生活服務企業案例」三大單元， 協助學員深入洞察綠色行為背後的阻礙。課程不僅在於理論傳授， 更強調「工具帶走即用上」的行動實踐能力，期待每位學員回到工作與社群中，成為推動淨零綠生活的關鍵推手。

環境部長彭啟明致詞說明，行政院核定我國新版NDC 3.0，以2005年為基準，核心減碳目標為2030年減少28%±2%、2035年減少38%±2%，需要全民共同支持才能達成。本課程為「環境部淨零綠領人才培育課程」加值課程的第一門課，特邀國立臺灣師範大學葉欣誠教授籌劃課程，提供響應淨零綠生活的行為科學核心知能，使政策規劃或商業模式的設計更符合人性，讓推動綠生活有更多創意的想法及行為設計，逐步打造綠生活的生態系，促使永續行為自然發生。本課程適逢COP30前夕，亦接軌COP30「全球共作（Global Mutirão）」精神，希望大家攜手朝淨零目標邁進。

本課程吸引來自機關、企業、學校、非營利組織及醫療院所等社會人士或學生參與，參與學員年齡層從未滿二十歲到超過七十歲，學歷分布從高中職到博士，顯示「淨零綠生活」是每個人都需要參與的課題，也反映出臺灣2050淨零轉型「形塑淨零永續的綠生活」策略的重要性。如欲瞭解更多資訊，歡迎前往「淨零綠生活資訊平台」活動專區查詢。