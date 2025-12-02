環境部綠領第2場測驗成績 及格率84%平均69分

（中央社記者張雄風台北2日電）環境部表示，第2場淨零綠領人才全國測驗成績單會於今天發送，此次測驗及格率為84%，平均分數69分、最高分數92分；其中女性平均為73分，高於男性平均65分。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿表示，環境部淨零綠領人才培育課程第2場全國測驗於11月22日舉行，有超過800名完成48小時專業課程的學員參加測驗，近700人順利及格，及格率為84%。

國環院統計，此次測驗最高分者為92分，平均分數約為69分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性學員比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。

從區域表現來看，由台灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區（包括基、北、北、桃、竹）聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近9成。

國環院表示，今天會以電子郵件寄發成績通知單與電子合格證明給參加測驗的學員。

國環院指出，課程學費新台幣1萬2000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。

國環院表示，學員取得合格證明後，除能展現其具備淨零管理的專業知能外，亦可作為未來在環境永續、碳管理等相關領域就業或轉職的重要佐證，有助強化職場競爭力。（編輯：張雅淨）1141202