環境部聯手內政部 推動綠建築循環 築綠而居 循環重生

蔡哲明 圖片來源｜環境部官網

環境部主辦暨內政部協辦的「綠建築新思維：築綠而居・循環重生」日前順利落幕，展現政府跨部會合作，在建築領域推動淨零減碳與資源循環的具體成果，結合政府、產業界與學界的交流活動，除揭示政策進展以外，也透過實務案例分享與未來藍圖提出，揭開台灣建築產業永續轉型的全新篇章。

綠建築新思維：築綠而居・循環重生現場（圖片來源：環境部官網）

環境部在會中強調，建築領域是國家達成2035年溫室氣體減排目標的重要環節，要把「淨零綠生活」的理念從日常生活延伸到「建築的一生」，包括從前端設計、施工、交易到末端拆除與再利用等階段，全面打造低碳、循環的建築生態系。

全生命週期觀念成政策主軸

環境部部長彭啓明在致詞中強調，過去一年政府在建築減碳政策上奠定堅實基礎。他也表示，建築不只是「居住空間」的供給者，應是永續生活的實踐，從建築採用低碳材料、設計節能系統，到施工後的建材等循環利用，各階段都有具體政策與業界實例交流。

廣告 廣告

環境部部長彭啓明致詞（圖片來源：環境部官網）

制度設計與資訊透明化

內政部則在活動上表示，將在不動產交易與資訊揭露機制中帶入綠建築標示制度，未來不動產說明書中也將明確標示建築是否通過綠建築標章、是否具備建築能效標示等資訊，能讓消費者在購屋或租屋時更易比較與判斷建築品質與永續程度。不僅提升市場資訊透明度，也強化節能建築在市場中的競爭力。

會中針對建築產業常見的「營建土石方」廢棄物管理議題提出具體解方，政府已完成可去化土石方處置計算，估計可以處理量達1.5億立方公尺，能將設置公有土方銀行、擴大合法reuse等管道引導。同時結合電子聯單與GPS運送追蹤系統，有效避免非法棄置，引入AI監管輔助以提高效率，確保營建廢棄物能回收再利用。

內政部建築研究所王榮進所長致詞（圖片來源：環境部官網）

立足國內與國際間接軌

長遠來看，環境部強調，此次合作不僅是政策合作，更是將國際標準接軌，加強台灣在國際綠建築與循環經濟舞台的參與。考量全球對淨零排放與永續建築的重視程度不斷提升，台灣的政策能與國際同步，不僅可以強化本地居住環境品質，也為推動綠色經濟創造新的競爭優勢。

環境部與內政部在活動結語中一起呼籲，將持續透過制度建構、跨界協力與社會溝通，引入民間力量共同投入建築循環生態系的打造，讓每個人都能住得舒適節源，一同為環境永續與國家淨零目標努力。